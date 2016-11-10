Nasıl ve neyden yapıldığını bilmediğimiz 5 şey!

SAKIZ NASIL YAPILIR?





Sakızın tarihi aslında Antik Yunan’a dayanıyor ama ilk patenti 19. Yüzyılda alındı. Eskiden ağaç reçinesinden yapılan sakız, bugün kauçuk ve plastikten yapılıyor. Sakız hamurunun sürekli yumuşak kalması için sakız hamuruna dökülen glikoz şurubuyla alakalıdır.

ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?





Kavrulmuş kakao parçaları şekerle karıştırılır ve bir kapta ağır silindirlerle hamur haline getirilir. Bu hamur ince çikolata tabakalarına dönüştürülür ve ardından bu tabakalar kakao yağı katılarak yumuşatılır. Sonra dikdörtgen olukları bulunan bir makinenin içine koyulur. Oluklar içindeki silindirlerle çikolatayı yumuşak ve pütürsüz hale getirilir. Sonunda sıvıya dönüşen çikolata kalıplara dökülür ve soğutulur. Katılaşan çikolatayı çıkarmak için kalıp biraz ısıtılır.

LOKUM NASIL YAPILIR?





Şeker çözünebileceği kadar su ile birlikte kaynatma kazanına konulup, karıştırılarak ısıtılır. Bu arada sitrik asitte bir başka kapta bir miktar suda çözündürülür. Kullanılacak suyun geri kalan kısmında ise nişasta süspansiye hale getirilir. Sonra nişasta süspansiyonu ve asit şeker çözeltisine katılarak kaynatılır. Kitle belirli bir kıvama erişince ateşten indirilip nişastalı kalıplara dökülür. 12–24 saat tablalarda bekletilip dinlendirilir. Sonra üzerine hindistan cevizi yada pudra şekeri ve nişasta karışımı dökülerek mermer tezgahlar üzerinde, istenen büyüklük ve şekilde kesilip pudra şekeri ya da hindistan cevizine bulanarak ambalajlanır.

BİSKÜVİ NASIL YAPILIR?





Tahıl ununun içine kabarmayı sağlayıcı maddeler, şeker, tuz, yağ ve Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde kullanılmasına izin verilen maddelerden (toz kakao, taze süt veya süt tozu, fruktoz ve glikoz şurubu, tuz, peyniraltı suyu tozu, vb.) biri veya birkaçı katıldıktan sonra su ile yoğurularak tekniğine uygun bir biçimde işlenir, şekil verilir ve pişirilir.

KOLA NASIL YAPILIR?





Herkesin merak ettiği sorulardan biri de bu: Kola neyden yapılır, kolanın içinde ne var? Coca-Cola’nın içinde %85 oranında su, şeker, karbondioksit, renklendirici olarak karamel, asitliği düzenleyici olarak fosforik asit, doğal aroma vericiler ve kafein bulunuyor.

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