Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Nasıl ve neyden yapıldığını bilmediğimiz 5 şey!

Nasıl ve neyden yapıldığını bilmediğimiz 5 şey!

10.11.2016 - 09:56 | Son Güncelleme:

Sakız nasıl yapılıyor, kolanın içinde ne var, lokumun kıvamı nasıl oluşturuluyor… Bunları her gün tüketiyoruz ama nasıl yapıldığını bilmiyoruz. İşte merakınızı giderebileceğiniz 5 popüler besin ve yapılış hikayeleri...

SAKIZ NASIL YAPILIR?

Nasıl ve neyden yapıldığını bilmediğimiz 5 şey

Sakızın tarihi aslında Antik Yunan’a dayanıyor ama ilk patenti 19. Yüzyılda alındı. Eskiden ağaç reçinesinden yapılan sakız, bugün kauçuk ve plastikten yapılıyor. Sakız hamurunun sürekli yumuşak kalması için sakız hamuruna dökülen glikoz şurubuyla alakalıdır.  

ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?

Nasıl ve neyden yapıldığını bilmediğimiz 5 şey

Kavrulmuş kakao parçaları şekerle karıştırılır ve bir kapta ağır silindirlerle hamur haline getirilir. Bu hamur ince çikolata tabakalarına dönüştürülür ve ardından bu tabakalar kakao yağı katılarak yumuşatılır. Sonra dikdörtgen olukları bulunan bir makinenin içine koyulur. Oluklar içindeki silindirlerle çikolatayı yumuşak ve pütürsüz hale getirilir. Sonunda sıvıya dönüşen çikolata kalıplara dökülür ve soğutulur. Katılaşan çikolatayı çıkarmak için kalıp biraz ısıtılır.

LOKUM NASIL YAPILIR?

Nasıl ve neyden yapıldığını bilmediğimiz 5 şey

Şeker çözünebileceği kadar su ile birlikte kaynatma kazanına konulup, karıştırılarak ısıtılır. Bu arada sitrik asitte bir başka kapta bir miktar suda çözündürülür. Kullanılacak suyun geri kalan kısmında ise nişasta süspansiye hale getirilir. Sonra nişasta süspansiyonu ve asit şeker çözeltisine katılarak  kaynatılır. Kitle belirli bir kıvama erişince ateşten indirilip nişastalı kalıplara dökülür. 12–24 saat tablalarda bekletilip dinlendirilir. Sonra üzerine hindistan cevizi yada pudra şekeri ve nişasta karışımı dökülerek mermer tezgahlar üzerinde, istenen büyüklük ve şekilde kesilip pudra şekeri ya da hindistan cevizine bulanarak ambalajlanır.

BİSKÜVİ NASIL YAPILIR?

Nasıl ve neyden yapıldığını bilmediğimiz 5 şey

Tahıl ununun içine kabarmayı sağlayıcı maddeler, şeker, tuz, yağ ve Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde kullanılmasına izin verilen maddelerden (toz kakao, taze süt veya süt tozu, fruktoz ve glikoz şurubu, tuz, peyniraltı suyu tozu, vb.) biri veya birkaçı katıldıktan sonra su ile yoğurularak tekniğine uygun bir biçimde işlenir, şekil verilir ve pişirilir. 

KOLA NASIL YAPILIR?

Nasıl ve neyden yapıldığını bilmediğimiz 5 şey

Herkesin merak ettiği sorulardan biri de bu: Kola neyden yapılır, kolanın içinde ne var? Coca-Cola’nın içinde %85 oranında su, şeker, karbondioksit, renklendirici olarak karamel, asitliği düzenleyici olarak fosforik asit, doğal aroma vericiler ve kafein bulunuyor.

 

'İLANDIR'  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler:
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.