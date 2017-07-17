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Nasıl tercih yapılmaz!

17.07.2017 - 18:01 | Son Güncelleme:

LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından kritik bir süreç de başladı. En kritik sürecin yaşandığı bu dönemde onlarca kişi yanlış tercih yüzünden bir üniversite kapısını aralayamıyor. Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, en sık yapılan hatalar konusunda adayları uyarıyor:

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için en kritik süreç başladı. Adaylar ve velilerin bilgi enflasyonu karşısında yaşadıkları kafa karışıklıkları, bazen hayal kırıklıkları, bazen de aşırı özgüvenle hazırlanan hayalperest tercih listeleriyle sonuçlanabiliyor. Sık rastlanan bu yanılgıların üstesinden gelebilmenin yolları hakkında ipuçları veren Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, şunları söyledi:

Nasıl tercih yapılmaz

 “İlk ve en önemli koşul tercih süreci boyunca doğru kaynaklardan bilgi edinmek, araştırmacı ve talepkar olmak,  gündemi takip ederek hedeflerinize ve kendinize uygun bir tercih listesi oluşturmak. Bu dönemin en önemli tavsiyesi ise duygusal olarak istek sıranızı, teknik olarak başarı sıranızı dikkate almak” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar aday ve velilerin tercih sürecinde yaptıkları hatalar ve yanlış kararlardan yola çıkarak uyarılarda bulunan Murat Acet, bu kritik dönemde yapılmaması gerekenleri şöyle sıraladı:

  • “Puanım ziyan olsun istemiyorum, o yüzden x bölümünü yazacağım” diyerek tercih yapılmaz; Puanın senin belirli zaman dilimindeki öğrenmelerinin sayısal karşılığıdır. Puanının yettiği her bölüm ve meslek, ilgi ve yeteneklerine uygun olmadığı gibi seni yaşamının geri kalan kısmında mutlu etmeyebilir.

  • “Aile mesleğini sürdürmek için y bölümünü seçtim” diyerek tercih yapılmaz. Böyle bir kararın sorumluluğunu tek başına üstlenmek oldukça zor. Ayrıca aile ve ortak başarı duygusu güzeldir, insanı zorlu yaşam koşullarında güvende tutar. Ancak sen hayallerin ve başarmak istediklerinle tek ve özelsin.

  • “Bu bölüm geleceğin en popüler mesleği imiş” diyerek tercih yapılmaz. Mesleklerin ve bölümlerin toplumdaki algısı ve geçerliliği zamanla değişebilir. Geleceğin meslekleri değil, mesleklerin geleceği ve gelecek kurgusunda senin kendine biçtiğin rol daha önemli olsa gerek.

  • “Ben bu bölümü şu şehirde kesinlikle okuyamam” diyerek tercih yapılmaz. Yaşamının bundan sonraki sürecini doğrudan etkileyecek bu anlamlı ve zor tercihi tek bir kıstasa bağlamak ve genelleyerek sonuçlara varmak sana ve kariyerine bir şey kazandırmayacaktır.

  • “Arkadaşlarımla beraber bu bölümde okuyacağız” diyerek tercih yapılmaz. Sosyal ilişkilerin ve duyguların hayatında vazgeçilmez bir yer tutar. Hatır için çiğ tavuk yenir ama isteklerini ve hayallerini gerçekleştirme konusunda tüm kararlar sana ait olmalıdır.

  • “Çok iyi konuşuyorum, yakın çevrem benden iyi avukat olacağını söylüyor” diyerek tercih yapılmaz. Tüm mesleklerin ve bölümlerin birbirinden farklı özellikleri ve şartları varken ve bunlar için uzun süreli emek ve tecrübe gereklidir.

  • “Puanım ancak bu bölüme yetti” diyerek tercih yapılmaz. İstemeyerek ve sevmeyerek yapacağın tercihler telafisi zor sonuçlar doğurabilir.
  • “Bu bölümü çok istemiyorum, olsun DGS ile geçiş yaparım, olmadı yatay geçiş yaparım” diyerek tercih yapılmaz. Tercih listesine yazacağınız bölümü istendiği şekilde bitirecekmiş gibi düşünün, diğer koşullar zaman içinde gündeminize alabileceğiniz seçeneklerdir. Bunların gerçekleşmemesi durumunda hayal kırıklığınız çok olur.

  • “Puanımın tuttuğu tüm bölümleri görmek ve değerlendirmek istiyorum” diyerek tercih yapılmaz. Amaçların ve hedeflerin ile puanının sana sağladığı aralıktaki bölümler ve meslekler seni mutlu edecektir. Bugüne kadar aklına hiç getirmediğin hatta adını bile yeni duyduğun bir bölüm ve mesleği listene almak ve benimsemek zor olsa gerek.

  • “Ben iyisi mi bir uzman desteği alayım” dersen en iyisini yaparsın. Sınav sistemlerinin her yıl değiştiği bu zorlu dönemeçte tercih danışmanları deneyimleri ve uzmanlıklarıyla sizlere yol arkadaşlığı yapabilirler.

    Nasıl tercih yapılmaz

    Kemerburgaz Adıyla Doğduk Altınbaş Adıyla Büyüyoruz

    Altınbaş Üniversitesi, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adıyla 2008 yılında kuruldu. Merhum iş adamı Mehmet Altınbaş’ın eğitime yatırım vasiyeti üzerine kurulan üniversite, Altınbaş ailesi için her zaman en kıymetli sosyal sorumluluk projesi oldu. 

    1 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin adı Altınbaş Üniversitesi olarak değiştirildi. Bu değişiklikle Altınbaş ailesi de isimlerini bir eğitim kurumunda yaşatma hayalini gerçekleştirmiş oldu. Üniversite içinde akademik ve idari personel ile öğrenciler arasında yapılan ankette de Altınbaş ismi öne çıkmıştı. Yaklaşık 1,5 yıllık süreç sonunda isim değişikliği gerçekleşti.

    Nasıl tercih yapılmaz


    YENİ DÖNEMDE YENİ FAKÜLTELER
    Altınbaş Üniversitesi yeni akademik yılda bünyesine Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve İşletme Fakültesini de ekleyerek; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülteleri olmak üzere dokuz fakülte, iki meslek yüksekokulu, üç enstitü ve on araştırma ve uygulama merkezi ile geniş bir yelpazede eğitim hizmeti veriyor.

    10’uncu yılına giren Altınbaş Üniversitesi, tek bir bina ile başladığı eğitim yaşamını Mahmutbey, Bakırköy ve Gayrettepe Yerleşkelerinde sürdürüyor.

    Nasıl tercih yapılmaz


    Yeni dönemde yeni bölümler
    Altınbaş Üniversitesi’nde 2017-2018 döneminde Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve İşletme Fakültesi olmak üzere 2 yeni fakülte kuruluyor. Ayrıca mevcut fakülte ve meslek yüksekokullarımız kapsamında da kariyer olanakları yüksek pek çok bölüm açılıyor.

    İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde Sosyal Hizmet (Türkçe); Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) İnşaat Mühendisliği (Türkçe), Mimarlık (Türkçe), Yazılım Mühendisliği (Türkçe); Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Gastronomi (Türkçe), Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe), Sağlık Yönetimi (Türkçe) ; Meslek Yüksekokulu bünyesinde Aşçılık, Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim), Çocuk Gelişimi (İÖ), Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri, Dış Ticaret (Uzaktan Eğitim), Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim), Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Elektronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım (İÖ), Odyometri (İÖ), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümleri açılıyor.

    Altınbaş’ta öğrencilerin yüzde 90’ı burslu
    Altınbaş Üniversitesi’nde eğitim gören 7 bin 163 öğrencinin yüzde 90’ına çeşitli oranlarda burs veriliyor. Üniversiteye yerleşen öğrenciler için sağlanan burslar şu şekilde:

    Tercih Bursu: İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler (Psikoloji hariç), İşletme, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Uygulamalı Bilimler Fakülteleri ve Meslek Yüksekokulunun tam ücretli kontenjanlarını ilk 3 sırada tercih eden öğrencilere %50 tercih bursu veriliyor.

    ÖSYM Bursu: Üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirilecekleri programlarda belirlenen burs oranlarıyla eğitim görmeye başlar

    Altınbaş Üniversitesi Bursu: ÖSYM burslarının dışında, LYS yerleştirme puan türü sıralamasında ilk 2000 arasında yer alan ve üniversitemize yerleştirilen öğrenciler için ayda 1.000 TL destek bursu veriliyor ve bir dizüstü bilgisayar hediye ediliyor.

    Ayrıca üniversitede Onur Bursu, Spor ve Sanat Başarı Bursları, Çalışma Bursu, Şehit Çocukları Bursu ve %15 kardeş indirimi gibi imkânlar sunuluyor.

    Altın Kariyer ile okurken iş ve staj imkanı
    Altınbaş Üniversitesi okurken iş ve staj ile öğrencilerine destek oluyor. Üniversitede yer alan “Altın Kariyer” uygulaması ile öğrencilere uzun süreli staj imkanı sunuyor. Öğrenciler henüz öğrenci iken sektörde neyin beklediğini öğrenme şansı yakalıyor, mesleği ile ilgili aldığı akademik bilgiyi pratiğe dökme ve yaşayarak öğrenme fırsatını buluyor. Holding iştiraklerinin de büyük bir kısmı bu uygulama bünyesinde öğrencilere staj imkanı sunuyor. Ayrıca başarılı mezunlar iş imkanları ile destekleniyor.

    Ters Yüz Eğitim
    Altınbaş Üniversitesi örgün eğitime teknolojiyi en etkin biçimde entegre edebilmek adına “Ters Yüz Eğitim” adıyla yeni bir eğitim anlayışını hayata geçiriyor. Bu yeni anlayışta, öğreticiyi bilgi ile öğrenci arasında bir aktarıcı olmaktan çıkararak bir anlamda öğrenme koçu haline getirip, ‘öğrenmeyi öğrenmiş’ bireylerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bu sistemle Altınbaş Üniversitesi mezunlarının gelişen ve değişen dünyada rekabet edebilir, aranan profesyoneller olması hedefleniyor.

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