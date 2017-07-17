Nasıl tercih yapılmaz!

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için en kritik süreç başladı. Adaylar ve velilerin bilgi enflasyonu karşısında yaşadıkları kafa karışıklıkları, bazen hayal kırıklıkları, bazen de aşırı özgüvenle hazırlanan hayalperest tercih listeleriyle sonuçlanabiliyor. Sık rastlanan bu yanılgıların üstesinden gelebilmenin yolları hakkında ipuçları veren Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, şunları söyledi:
“İlk ve en önemli koşul tercih süreci boyunca doğru kaynaklardan bilgi edinmek, araştırmacı ve talepkar olmak, gündemi takip ederek hedeflerinize ve kendinize uygun bir tercih listesi oluşturmak. Bu dönemin en önemli tavsiyesi ise duygusal olarak istek sıranızı, teknik olarak başarı sıranızı dikkate almak” şeklinde konuştu.
Bugüne kadar aday ve velilerin tercih sürecinde yaptıkları hatalar ve yanlış kararlardan yola çıkarak uyarılarda bulunan Murat Acet, bu kritik dönemde yapılmaması gerekenleri şöyle sıraladı:
Altınbaş Üniversitesi, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adıyla 2008 yılında kuruldu. Merhum iş adamı Mehmet Altınbaş’ın eğitime yatırım vasiyeti üzerine kurulan üniversite, Altınbaş ailesi için her zaman en kıymetli sosyal sorumluluk projesi oldu.
1 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin adı Altınbaş Üniversitesi olarak değiştirildi. Bu değişiklikle Altınbaş ailesi de isimlerini bir eğitim kurumunda yaşatma hayalini gerçekleştirmiş oldu. Üniversite içinde akademik ve idari personel ile öğrenciler arasında yapılan ankette de Altınbaş ismi öne çıkmıştı. Yaklaşık 1,5 yıllık süreç sonunda isim değişikliği gerçekleşti.
YENİ DÖNEMDE YENİ FAKÜLTELER
Altınbaş Üniversitesi yeni akademik yılda bünyesine Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve İşletme Fakültesini de ekleyerek; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülteleri olmak üzere dokuz fakülte, iki meslek yüksekokulu, üç enstitü ve on araştırma ve uygulama merkezi ile geniş bir yelpazede eğitim hizmeti veriyor.
10’uncu yılına giren Altınbaş Üniversitesi, tek bir bina ile başladığı eğitim yaşamını Mahmutbey, Bakırköy ve Gayrettepe Yerleşkelerinde sürdürüyor.
Yeni dönemde yeni bölümler
Altınbaş Üniversitesi’nde 2017-2018 döneminde Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve İşletme Fakültesi olmak üzere 2 yeni fakülte kuruluyor. Ayrıca mevcut fakülte ve meslek yüksekokullarımız kapsamında da kariyer olanakları yüksek pek çok bölüm açılıyor.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde Sosyal Hizmet (Türkçe); Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) İnşaat Mühendisliği (Türkçe), Mimarlık (Türkçe), Yazılım Mühendisliği (Türkçe); Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Gastronomi (Türkçe), Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe), Sağlık Yönetimi (Türkçe) ; Meslek Yüksekokulu bünyesinde Aşçılık, Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim), Çocuk Gelişimi (İÖ), Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri, Dış Ticaret (Uzaktan Eğitim), Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim), Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Elektronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım (İÖ), Odyometri (İÖ), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümleri açılıyor.
Altınbaş’ta öğrencilerin yüzde 90’ı burslu
Altınbaş Üniversitesi’nde eğitim gören 7 bin 163 öğrencinin yüzde 90’ına çeşitli oranlarda burs veriliyor. Üniversiteye yerleşen öğrenciler için sağlanan burslar şu şekilde:
Tercih Bursu: İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler (Psikoloji hariç), İşletme, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Uygulamalı Bilimler Fakülteleri ve Meslek Yüksekokulunun tam ücretli kontenjanlarını ilk 3 sırada tercih eden öğrencilere %50 tercih bursu veriliyor.
ÖSYM Bursu: Üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirilecekleri programlarda belirlenen burs oranlarıyla eğitim görmeye başlar
Altınbaş Üniversitesi Bursu: ÖSYM burslarının dışında, LYS yerleştirme puan türü sıralamasında ilk 2000 arasında yer alan ve üniversitemize yerleştirilen öğrenciler için ayda 1.000 TL destek bursu veriliyor ve bir dizüstü bilgisayar hediye ediliyor.
Ayrıca üniversitede Onur Bursu, Spor ve Sanat Başarı Bursları, Çalışma Bursu, Şehit Çocukları Bursu ve %15 kardeş indirimi gibi imkânlar sunuluyor.
Altın Kariyer ile okurken iş ve staj imkanı
Altınbaş Üniversitesi okurken iş ve staj ile öğrencilerine destek oluyor. Üniversitede yer alan “Altın Kariyer” uygulaması ile öğrencilere uzun süreli staj imkanı sunuyor. Öğrenciler henüz öğrenci iken sektörde neyin beklediğini öğrenme şansı yakalıyor, mesleği ile ilgili aldığı akademik bilgiyi pratiğe dökme ve yaşayarak öğrenme fırsatını buluyor. Holding iştiraklerinin de büyük bir kısmı bu uygulama bünyesinde öğrencilere staj imkanı sunuyor. Ayrıca başarılı mezunlar iş imkanları ile destekleniyor.
Ters Yüz Eğitim
Altınbaş Üniversitesi örgün eğitime teknolojiyi en etkin biçimde entegre edebilmek adına “Ters Yüz Eğitim” adıyla yeni bir eğitim anlayışını hayata geçiriyor. Bu yeni anlayışta, öğreticiyi bilgi ile öğrenci arasında bir aktarıcı olmaktan çıkararak bir anlamda öğrenme koçu haline getirip, ‘öğrenmeyi öğrenmiş’ bireylerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bu sistemle Altınbaş Üniversitesi mezunlarının gelişen ve değişen dünyada rekabet edebilir, aranan profesyoneller olması hedefleniyor.
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