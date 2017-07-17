Nasıl tercih yapılmaz!

“Ben iyisi mi bir uzman desteği alayım” dersen en iyisini yaparsın. Sınav sistemlerinin her yıl değiştiği bu zorlu dönemeçte tercih danışmanları deneyimleri ve uzmanlıklarıyla sizlere yol arkadaşlığı yapabilirler.









Altınbaş Üniversitesi, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adıyla 2008 yılında kuruldu. Merhum iş adamı Mehmet Altınbaş’ın eğitime yatırım vasiyeti üzerine kurulan üniversite, Altınbaş ailesi için her zaman en kıymetli sosyal sorumluluk projesi oldu.

1 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin adı Altınbaş Üniversitesi olarak değiştirildi. Bu değişiklikle Altınbaş ailesi de isimlerini bir eğitim kurumunda yaşatma hayalini gerçekleştirmiş oldu. Üniversite içinde akademik ve idari personel ile öğrenciler arasında yapılan ankette de Altınbaş ismi öne çıkmıştı. Yaklaşık 1,5 yıllık süreç sonunda isim değişikliği gerçekleşti.









YENİ DÖNEMDE YENİ FAKÜLTELER

Altınbaş Üniversitesi yeni akademik yılda bünyesine Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve İşletme Fakültesini de ekleyerek; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülteleri olmak üzere dokuz fakülte, iki meslek yüksekokulu, üç enstitü ve on araştırma ve uygulama merkezi ile geniş bir yelpazede eğitim hizmeti veriyor.



10’uncu yılına giren Altınbaş Üniversitesi, tek bir bina ile başladığı eğitim yaşamını Mahmutbey, Bakırköy ve Gayrettepe Yerleşkelerinde sürdürüyor.









Yeni dönemde yeni bölümler

Altınbaş Üniversitesi’nde 2017-2018 döneminde Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve İşletme Fakültesi olmak üzere 2 yeni fakülte kuruluyor. Ayrıca mevcut fakülte ve meslek yüksekokullarımız kapsamında da kariyer olanakları yüksek pek çok bölüm açılıyor.



İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde Sosyal Hizmet (Türkçe); Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) İnşaat Mühendisliği (Türkçe), Mimarlık (Türkçe), Yazılım Mühendisliği (Türkçe); Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Gastronomi (Türkçe), Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe), Sağlık Yönetimi (Türkçe) ; Meslek Yüksekokulu bünyesinde Aşçılık, Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim), Çocuk Gelişimi (İÖ), Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri, Dış Ticaret (Uzaktan Eğitim), Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim), Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Elektronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım (İÖ), Odyometri (İÖ), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümleri açılıyor.



Altınbaş’ta öğrencilerin yüzde 90’ı burslu

Altınbaş Üniversitesi’nde eğitim gören 7 bin 163 öğrencinin yüzde 90’ına çeşitli oranlarda burs veriliyor. Üniversiteye yerleşen öğrenciler için sağlanan burslar şu şekilde:

Tercih Bursu: İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler (Psikoloji hariç), İşletme, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Uygulamalı Bilimler Fakülteleri ve Meslek Yüksekokulunun tam ücretli kontenjanlarını ilk 3 sırada tercih eden öğrencilere %50 tercih bursu veriliyor.

ÖSYM Bursu: Üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirilecekleri programlarda belirlenen burs oranlarıyla eğitim görmeye başlar

Altınbaş Üniversitesi Bursu: ÖSYM burslarının dışında, LYS yerleştirme puan türü sıralamasında ilk 2000 arasında yer alan ve üniversitemize yerleştirilen öğrenciler için ayda 1.000 TL destek bursu veriliyor ve bir dizüstü bilgisayar hediye ediliyor.