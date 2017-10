Nasıl olsa sadece belgesel izliyoruz

Tamam tamam, biliyoruz. Siz zaten sadece belgesel izliyorsunuz, muhtemelen bunları da izlemişsinizdir. Yine de, olur ya, aranızda belgesele yeni başlayanlar varsa, bir baksınlar dedik. Her biri ayrı bir konuda olsa da, izleyen herkesi içine çekeceği garanti olan dört yapım!

ABSTRACT: THE ART OF DESIGN

IMDB: 8.6

Son zamanlarda konuşulmaya başlayan Nexflix belgeseli, 8 bölümden oluşuyor. Her bölümde ayrı bir daldan tasarımcıları tanıtan bu belgeselde, fotoğrafçılık, mimarlık, ayakkabı ve hatta sahne dizaynı, hatta grafik dizayn da mevcut. Özellikle efsanevi Air Jordan’ı tasarlayan Tinker Hatfield ve çok eleştirilse de, mimariye yenilikçi bir yaklaşım sunan Danimarkalı genç ve yetenekli mimar Bjarke Ingels’ın olduğu bölümler bir solukta bitecek.









THAT SUGAR FILM

IMDB: 7.4

Bize kilo aldıran şey nedir? Yağ mı şeker mi? Yıllardır yağsız yiyecekler yerken, son yıllarda şekerin aslında hiçbir faydasının olmadığını öğrenerek denize düşmüşe döndük. That Sugar Film, Avustralyalı bir gencin, çocuğu olmadan önce, çocuğu doğduğunda nasıl beslenmeli diye araştırırken başladığı bir deneyi konu alıyor. Piyasada bulunan tamamen sağlıklı ve diyet kategorisindeki yiyecekleri iki ay boyunca tüketiyor. Sonuç, size yiyip içtiğiniz her şeyin etiketine baktıracak!

WHERE TO INVADE NEXT

IMDB: 7.6

Eleştirmekten asla çekinmeyen, en son Trumpland belgeseliyle dikkatleri daha da üzerine çeken Michael Moore belgeseli. Kısaca, Moore ağırlıklı Avrupa olmak üzere dünyayı geziyor ve bazı ülkelerin muhteşem özelliklerini çalmak için araştırmalar yapıyor. Örneğin, Slovenya’da üniversite eğitiminin tamamen ücretsiz olduğunu ve bundan dünyadaki herkesin yararlanabildiğini biliyor muydunuz?

Peki İzlanda’nın ekonomik krizden nasıl çıktığını ve şirketlerdeki kadın oranını? Almanya’da Faber Castell fabrikasında çalışmanın nasıl bir his olduğunu öğrenmek istemez misiniz? İtalyanlardan bahsetmiyorum bile, İtalyanlar yaşamayı kesinlikle biliyorlar… İzlerken ironiden ironiye koşacak, yaşadığınız hayatı sorgulayacak ve bunları yaparken asla sıkılmayacaksınız.

CHEF’S TABLE

IMDB: 8.7

Her sezonu 6 bölüm olmak üzere, 3 sezondan oluşan seri, Netflix’in en sevilenlerinden. Yetenekli, yetenekli olduğu kadar da hırslı, yemek için yaşayan ve bulunduğu noktaya gelmek için gerçekten emek sarf etmiş şeflerin hikayelerini anlatıyor. Hakkında çok bir şey söylemeye dahi gerek yok, ilk bölüm itibariyle ufkunuzu nasıl açtığına hayret edeceksiniz.