NasÄ±l gidiyor yeni sezon?

Kanal D bu sezon ilk Ã¼Ã§ dizisinin baÅŸrollerini genelde daha Ã¶nce baÅŸka dizilerin yan rollerinde parlayan genÃ§lere emanet ederek baÅŸladÄ± iÅŸe. â€˜Tutsakâ€™, â€˜Meryemâ€™ ve â€˜Ver Elini AÅŸkâ€™ giderek daha Ã§ok izleyici topluyor. GÃ¼lper Ã–zdemir, Caner Åžahin, AyÃ§a AyÅŸin Turan, Ali Ä°l, Sevda Erginci kendilerine duyulan gÃ¼veni boÅŸa Ã§Ä±karmÄ±yor. â€˜Meryemâ€™e Ã§ok yeni dahil olan Serhan Onat da â€˜Bodrum MasalÄ±â€™nÄ±n giyimi, kuÅŸamÄ± ve yaÅŸamÄ±yla unutulmayacak bir karakteri olan Uzayâ€™dan bambaÅŸka, yetiÅŸkin bir tiplemeyle Ã§Ä±ktÄ± karÅŸÄ±mÄ±za. (Kanal D, salÄ±, Ã§arÅŸamba, perÅŸembe)





â€™KayÄ±tdÄ±ÅŸÄ±â€™ etkileyici tanÄ±tÄ±mlara, teknolojinin imkÃ¢nlarÄ±na raÄŸmen ilk bÃ¶lÃ¼mden nefesleri kesemedi. MeÄŸer durumu kavramamÄ±z iÃ§in bizden en az bir Ã¼Ã§, hatta dÃ¶rt bÃ¶lÃ¼m istiyormuÅŸ. Bu, bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ±na kabaca 120 dakikadan toplam sekiz saat eder. Bu devirde, bu ekranda kimin kime verecek sekiz saati var ki? Halbuki vazgeÃ§meyen izleyici ikinci bÃ¶lÃ¼mde Ali Kemalâ€™in iÅŸinin en azÄ±ndan bir kÄ±smÄ±nÄ±n tam olarak ne olduÄŸunu, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mde de evliliÄŸini, karÄ±sÄ±nÄ±n nasÄ±l biri olduÄŸunu anlamaya, Dolunay Soysertâ€™in oyunculuÄŸunun keyfini Ã§Ä±karmaya baÅŸladÄ±. Ä°kinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼n finalleri de merak uyandÄ±rÄ±cÄ±ydÄ±. Tam bir sabreden derviÅŸ dizisi kÄ±saca. (Fox, pazartesi)





â€˜EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmazâ€™ Zeynoâ€™nun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir bÃ¶lÃ¼mle dÃ¶ndÃ¼ ekrana. GerÃ§i haftalar Ã¶nce oyuncu Ece Hakimâ€™in Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi olarak ABDâ€™ye gidip diziden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmesek daha iyiydi ama enformasyon Ã§aÄŸÄ±ndayÄ±z, yapacak bir ÅŸey yok. Kadronun yenilerinden Haydar ÅžiÅŸmanâ€™la tanÄ±ÅŸtÄ±k Ã¶nce. Karadenizli HurÅŸit, hemen kalplerde yer eden bir karakter oldu. Birol Ãœnelâ€™in Teomanâ€™Ä± da enteresan ama zekÃ¢sÄ±nÄ±n ve de cÃ¼retinin sÄ±nÄ±rÄ± olmayan Kimsesiz YaÅŸar belli ki bu sezon Ã§ok sÃ¶z ettirecek kendinden. MÃ¼thiÅŸ bir karakter, tam Olgun ÅžimÅŸekâ€™in diÅŸine gÃ¶re. Daha Mesut Akustaâ€™yÄ± da gÃ¶rmedik Ã¼stelik.Â (atv, salÄ±)





â€˜Sevdaâ€™nÄ±n BahÃ§esiâ€™nin tanÄ±tÄ±mÄ±na bakÄ±p da merkezinde aÅŸk Ã¼Ã§geni olan bir drama dizisi beklerken bayaÄŸÄ± komediden ve genÃ§lerden beslenen, araya bol bol yemek isimleri serpiÅŸtirilmiÅŸ, entrikasÄ± eksik olmayan, ayrÄ±ca Suriyeli mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da yan hikÃ¢yelerden biri haline getirmiÅŸ bir senaryo Ã§Ä±ktÄ± karÅŸÄ±mÄ±za. Alina Boz yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan genÃ§ler kulÃ¼bÃ¼nden. Emre KÄ±nay ise halihazÄ±rda biraz etkisiz eleman gibi, ilerleyen bÃ¶lÃ¼mlerde hikÃ¢yeyi ele geÃ§irmesini bekliyoruz.Â(Kanal D, cumartesi)





â€˜Cennetâ€™in GÃ¶zyaÅŸlarÄ±â€™, izleyiciden hiÃ§bir Ã§aba istemeyen ve kliÅŸelerden beslenen senaryosuyla bu sezonun â€˜suÃ§lu zevkâ€™lerinden olabilir. Olay kadÄ±nlar arasÄ±nda cereyan ediyor: GeÃ§miÅŸiyle yÃ¼zleÅŸmek zorunda kalan bir anne (Esra Ronabar), fettan bir kÄ±z (Zehra YÄ±lmaz) ve masum bir kÄ±z (Almile Ata). Bu karÄ±ÅŸÄ±ma bir tutam da genÃ§ izleyicinin sevgilisi Berk Atan ekliyoruz. KÄ±zlarÄ±n ikisinin de aynÄ± annenin evladÄ± olduÄŸu ne zaman ortaya Ã§Ä±kacak bakalÄ±m. (atv, pazar)