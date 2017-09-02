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Nasdaq Teknoloji Endeksi rekor kırdı

Hürriyet Haber
02.09.2017 - 08:22 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 08:22

ABD borsaları, haftanın son işlem gününde ekonomik verilerle yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise rekorla kapandı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü ağustos ayı istihdam verilerinin ardından yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 39,46 puan (yüzde 0,18) artışla 21.987,56 puana, S&P 500 Endeksi 4,90 puan (yüzde 0,20) primle 2.476,55 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 6,67 puan (yüzde 0,10) yükselişle 6.435,33 puana çıkarak, rekor kırdı.

Endekslerin yönü üzerinde ABD’de bu sabah açıklanan veriler etkili oldu. Buna göre, tarım dışı istihdam ağustosta 156 binle beklentinin altında kaldı, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4’e yükseldi. Enflasyon görünümü açısından önem taşıyan ortalama saatlik ücretler ise yüzde 0,1 artarak beklentiyi karşılamadı.

Öte yandan, ISM imalat sanayi endeksi Ağustos'ta 58,8’e çıkarak son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. PMI imalat sanayi endeksi de 52,8 ile az farkla beklentinin üzerinde gerçekleşti. Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) ağustos sonunda 96,8’e gerileyerek, beklentinin altında kaldı. Son olarak, ülkede inşaat harcamaları temmuzda yüzde 0,5 artış beklentisine karşın yüzde 0,6 gerileyerek, düşüşünü ikinci aya taşıdı.

Etiketler: Nasdaq Teknoloji Endeksi , Nasdaq , Dow Jones Sanayi Endeksi
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