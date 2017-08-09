NASA'ya iş başvurusu yapan 9 yaşındaki çocuğa yanıt geldi!





İşe alınacak kişinin görevleri arasında uzaydan Dünya'ya gelebilecek olan mikropların yayılmasını önlemek var. Bu iş ilanına başvuru yollayanlardan birisi ise ABD'nin New Jersey eyaletinden 9 yaşındaki Jack isimli bir çocuktu.

Jack NASA'ya yazdığı mektupta şunları söylüyordu:

"Sevgili NASA,

Adım Jack Davis ve gezegen koruma memuru pozisyonu için başvurmak istiyorum.

Dokuz yaşında olabilirim ama bu işe çok uygun olduğumu düşünüyorum. Bunun bir nedeni kız kardeşimin bana uzaylı demesi.

Ayrıca izleyebildiğim bütün uzay ve uzaylı filmlerini seyrettim.

Marvel'ın S.H.I.E.L.D Ajanları dizisini de izledim ve Siyah Giyen Adamlar filmini de seyretmek istiyorum.

Bilgisayar oyunlarında çok iyiyim. Daha gencim ve bu yüzden de bir uzaylı gibi düşünmeyi öğrenebilirim.

Saygılarımla,

Jack Davis

Galaksi Koruyucusu

Dördüncü Sınıf"





Jack'in bu içten mektubu sosyal medyada viral olunca NASA'nın yanıtı da gecikmedi.



NASA adına Jack'e hitaben bir mektup kaleme alan Dr. James L. Green şöyle diyordu:



"Sevgili Jack,



Duyduğuma göre 'Galaksi Koruyucususun' ve NASA'nın gezegen koruyuculuğu pozisyonuyla ilgileniyormuşsun. Bu harika!



Gezegen Koruyuculuğu görevimiz oldukça havalı ve çok da önemli. Dünya'yı Ay'dan, asteroidlerden veya Mars'tan getirdiğimiz numunelerdeki mikroplardan korumakla ilgili bir iş. Aynı zamanda Güneş Sistemi'mizi sorumlu bir şekilde keşfetmeye devam ederken, gezegenleri ve uyduları bizim mikroplarımızdan korumak da görev tanımının bir parçası.



Her zaman bize yardımcı olabilecek geleceğin bilim insanlarına ve mühendislerine kapımız açık. O yüzden umarım çok çalışır ve okulda başarılı olursun. İleride bir gün seni burada, NASA'da görmek ümidiyle!

Saygılarımla,

Dr. James L. Green



Gezegen Bilimi Müdürlüğü Direktörü"