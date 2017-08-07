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    NASA'ya 9 yaşındaki çocuk iş başvurusunda bulundu

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 14:05Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 14:05

    ABD'nin New Jersey eyaletinden 9 yaşındaki Jack Davis, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) "gezegen koruma memuru" iş ilanına başvuruda bulundu.

    ABD'nin New Jersey eyaletinden 9 yaşındaki Jack Davis, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) "gezegen koruma memuru" iş ilanına başvuruda bulundu.
          
    NASA'nın internet sitesinde yayımlanan Davis'in "Sevgili NASA" diye başladığı başvuru mektubunda, şu cümleler yer aldı:      
             
    "Adım Jack Davis ve gezegen koruma memurluğu pozisyonuna başvurmak istiyorum. 9 yaşında olabilirim ama bu iş için uygun olduğumu düşünüyorum. Bunun nedenlerinden biri ablamın bana 'uzaylı' diye seslenmesi."      
             
    Neredeyse bütün uzay ve süper kahraman filmlerini seyrettiğini ve bilgisayar oyunlarında iyi olduğunu aktaran Davis mektubunda, "Oldukça gencim, o yüzden bir 'uzaylı' gibi düşünmeyi öğrenebilirim."  ifadesini kullandı.      

    NASAya 9 yaşındaki çocuk iş başvurusunda bulundu
             
    NASA Gezegen Bilimi Bölüm Başkanı James L. Green de Davis'e cevaben kaleme aldığı mektupta şunları kaydetti:      
    "Her zaman, bize yardım edecek parlak ve başarılı bilim adamları ve mühendisleri çeşitli pozisyonlar için arıyoruz. Umarım, sen de çok çalışır ve okulunda başarılı olursun. İlerde seni burada, NASA bünyesinde görmeyi isteriz."      
             
    NASA misyonlarının uzaya zarar verip vermediğini kontrol eden gezegen koruma memurları, aynı zamanda uzaydan gelen örneklerin dünyaya mikrop bulaştırmaması için denetim yapıyor. Bu memurların maaşları yıllık 187 bin doları bulabiliyor.      

    Etiketler: nasa , uzay , bilim
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