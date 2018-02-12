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    NASA'nın küçük uydusu buzları inceliyor!

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 07:15 | Son Güncelleme:

    NASA'nın mini boyutlu uydusu, Dünya atmosferindeki buz bulutlarını incelemeye başladı!

    Geçtiğimiz Mayıs ayında NASA küçük, yaklaşık ekmek boyunda bir uyduyu Dünya yörüngesine göndermişti. IceCube olarak adlandırılan bu uydunun görevi, gezegenimizin atmosferindeki bulut buzlarını ölçmekti. Bu görev, daha önce bilim adamları tarafından sadece sınırlı bir şekilde gerçekleştirilebilmekteydi. Buz bulutlarını algılamak, çeşitli frekans bantlarının kullanımını gerektiriyor.

    Buradaki problem ise bu tür ölçümleri yapan cihazların normalde yüksek irtifa araştırma hava araçlarında yer almalarının gerekmesiydi ve bu da ölçümlerin, araçların uçtukları bölgelerle sınırlı olması anlamına geliyordu. Ölçümleri yapabilen bir uydunun fırlatılması, atmosferin farklı bölgelerinin ölçümlerinin de yapılabilmesine imkan tanıyor. IceCube uydusu da tam olarak bu noktada devreye giriyor.

    IceCube, Virginia Diodes Inc. ortaklığı ile geliştirilmişti ve göreceli olarak düşük bir bütçe ile göreceli olarak kısa bir sürede üretildi. Buradaki asıl amaç, bu tür bir projenin kullanışlı bir ekipman üretebileceğini göstermekti. IceCube ekibi araştırmacılarından Dong Wu, bunun NASA için farklı bir görev olduğunu ve asıl amaçlarının, bu tür küçük bir görevin de mümkün olduğunu göstermek olduğunu söylüyor. Ayrıca bu görevin arkasındaki asıl sorunun, hükümet-ticari ortaklığı ile geliştirilmiş düşük masraflı bir CubeSat ile kullanışlı bilimsel ve gelişmiş uzay teknolojisi bilgilerine ulaşılıp ulaşılamayacağını görmek olduğunu belirtmekteydi.

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    Etiketler: uydu
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