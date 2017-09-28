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    Hürriyet >Dünya>NASA’nın gizli raporu basına sızdı: Seks yapabilirler diye…

    NASA’nın gizli raporu basına sızdı: Seks yapabilirler diye…

    hurriyet.com.tr
    28.09.2017 - 23:01 | Son Güncelleme:

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Dünya dışı görevlere karma mürettebat gönderilmesinden endişe duyduğunu yansıtan gizli bir raporu ortaya çıktı. Uzaya çıkan ilk İngiliz astronot olan Helen Sharman'ın iddiasına göre; NASA astronotların uzayda seks yapmasından endişe duymuş.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen New Scientist Live Festival'da bu sabah konuşan Sharman, Mars göreviyle ilgili söz konusu düşünceleri içeren bir resmi bir çalışma yapıldığını ve hiçbir zaman yayınlanmadığını söyledi.

    Birkaç yıl önce rapordan haberdar olduğunu anlatan Sharman, NASA raporunda uzaya giden mürettebatın ya tamamen kadın ya da tamamen erkek olması gerektiği sonucuna varıldığını aktardı.

    54 yaşındaki astronot, NASA'nın kadınlardan oluşan mürettebatın en uygun tercih olduğunu düşündüğünü, çünkü kadınların daha işbirliği yapmaya daha uygun olduğu, erkeklerin ise liderlik konusunda birbiriyle dalaşabildiğini söyledi.

    İngiliz The Sun gazetesine yansıyan habere göre; uzayda cinsel ilişkinin ne gibi sakıncaları olduğu net değil. Ancak 1-1.5 yıl süren görevlerde, uzayda doğum kabus senaryosu olarak değerlendirilebilir.

    Etiketler: nasa , seks , rapor , Rapor
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