NASA'nın efsanevi astronotu John Young yaşamını yitirdi

1972’de Ay’da yürüyüş yapan, dünyanın yörüngesine sığır eti konservesinden sandviç götürmeyi dahi başaran efsanevi NASA astronotu John Young, 87 yaşında hayatını kaybetti. Young, 42 yıllık NASA kariyeri ile ‘en deneyimli NASA astronotu’ olarak biliniyor.

Kariyerine sayısız başarılar sığdıran Young, NASA’nın uzay programlarıyla üç kez uçmayı başaran tek astronot. Aynı zamanda ilk mekik komutanı olan ve uzaya tam 6 kez giden John Young’un, Houston’daki evinde cuma günü öldüğü açıklandı. Efsanevi astronotun, zatüreye bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.



Efsanevi astronot, Ay'ı gören 9. astronot oldu.

Aynı zamanda ABD donanmasına bağlı eski bir deneme pilotu olan Young, Ay’ı gören 9’uncu astronot. Young, ABD uzay programının en başarılı astronotlarından biri olarak değerlendiriliyor.

İlk uzay yolculuğunu 1960’ların ortalarında NASA’nın Gemini programı ile yapan Young, 1980’li yıllarda, Apollo uzay gemisiyle iki kez Ay misyonunda görev aldı. Young, üç farklı programla uzaya uçan ilk astronottu.



John Young, 42 yıllık başarılı kariyeriyle NASA'nın 'en deneyimli' astronotu olarak biliniyor.

NASA’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Young, “ABD Uzay Ajansı ile 42 yıllık birlikteliğin ardından 2004 yılında emekli olan en deneyimli astronotumuz” olarak tanımlandı.

John Young’un ölüm haberi ABD basınında büyük yankı buldu. Eski ABD Başkanı George W. Bush da Young için, “İyi bir arkadaştan çok daha ötesiydi” ifadelerini kullandı.



2004 yılında emekliliğe ayrılan John Young, Houston'daki evinde 87 yaşında hayatını kaybetti.

24 Eylül 1930’da ABD’nin San Francisco şehrinde doğan John Young, Florida eyaletine bağlı Orlando’da doğup büyüdü. Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde havacılık mühendisliği okuyan Young, 1952 yılında mezun oldu. Bir süre donanmada görev alan Young, 1962 yılında NASA tarafında astronot programına seçildi ve kariyerine burada devam etti.