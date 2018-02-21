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    NASA'lı astronotlar tuvaletlerini giysilerinin içine yapacak!

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 06:58 | Son Güncelleme:

    Kulağa hoş gelmiyor; ancak acil durumlar için tasarlanan NASA'nın yeni astronot giysilerinde tuvalet ihtiyacı doğrudan giysinin kendisinden sağlanabilecek. Peki ama nasıl?

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, astronotlar için yeni bir uzay giysisi geliştiriyor. Astronotların iki farklı tipte kıyafeti bulunuyor. Bunlardan birisi uzay yürüyüşleri için kullanılan beyaz renkli ve oldukça büyük olan giysiler, diğeri ise uzay aracının içerisinde giyilen daha esnek giysiler.

    Yeni geliştirilen Orion giysisi ise kalkış ve iniş sırasında kullanılacak. Yeni giysi acil durumlarda astronotu 6 gün boyunca hayatta tutacak şekilde tasarlanıyor.

    Astronotun 6 gün boyunca hayatta kalması için gereken her şeyi barındıracak olan Orion, oksijen, yemek, su ve tuvalet gibi ihtiyaçların hepsine cevap verebilecek şekilde geliştiriliyor.

    NASAlı astronotlar tuvaletlerini giysilerinin içine yapacak

    Konuyla alakalı açıklama yapan Proje Lideri Kirstyn Johnson, küçük bir alana çok fazla şey sığdırmaya çalıştıklarını, bu nedenle oldukça zorlandıklarını söyledi.

    Ayrıca Johnson, 6 gün boyunca bir giysi içerisinde yaşamanın oldukça zorlu bir süreç olacağını, bu süreci kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

    Elon Musk‘ın CEO’su olduğu SpaceX de uzay giysisi test ediyor. SpaceX tarafından geliştirilen giysi çok daha küçük bir yapıya sahip. Astronotların rahat hareket etmesi için tasarlanan giysiler, aynı zamanda maksimum güvenliği de amaçlıyor.

    SpaceX tarafından geliştirilen giysinin ilk örneklerinden bir tanesi şu anda Elon Musk’ın Mars yolculuğunda olan Tesla Roadster‘ının içerisinde.

    Etiketler: nasa , uzay , tuvalet
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