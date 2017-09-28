NASA'dan Güneş'e dokunacak uzay aracı: Parker Solar Probe





Johns Hopkins Üniversitesi'nde Uygulamalı Fizik Bölümü'nde çalışan Nicky Fox, Parker Solar Probe'un bilim insanlarının on yıllardır ortaya çıkarmaya çalışığı Güneş'e ait sırları araştıracağını söyledi.

Güneş'in dış çeperinin iç kesimlerden neden yüzlerce kat daha sıcak olduğu hâlâ bir sır.

Güneş rüzgarı da taç küreden yayılıyor. Elektron, proton ve alfa parçacıkları içeren bu plazma dalgası dünyada yaşamı etkiliyor.



Hiçbir uzay aracı bu kadar sıcaklığa maruz kalmadı

1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle tasarlanan uzay aracı, süpersonik parçacıklar ve güçlü radyasyondan da etkilenmeyecek şekilde tasarlandı.





Parker Solar Probe adlı uzay aracı, Güneş'in atmosferi olarak da bilinen taç küreyi (korona) inceleyecek, nasıl ısındığına dair veriler toplayacak ve Güneş'e, yıldızın çapının yaklaşık 5 katı kadar yaklaşacak.

Güneş'e 7 milyon km uzaklıkta tur atabilecek. 140 milyon km uzaklıktan Dünya'daki bilim insanlarına bilgi gönderebilecek.

Bugüne kadar Solar Probe Plus adıyla anılan uzay aracına, güneşin plazma parçacıklarını bir rüzgar gibi uzaya saçtığı teorisini 1958 yılında geliştiren Eugene Parker'ın adının verilmişti.

Böylece NASA ilk defa bir uzay aracına hayatta olan bir bilim insanının ismini vermişti.