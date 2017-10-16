Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>NASA'dan flaş açıklama: Dünyanın on katı büyüklüğünde... Saklanıyor

    NASA'dan flaş açıklama: Dünyanın on katı büyüklüğünde... Saklanıyor

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 14:52 | Son Güncelleme:

    Güneş sistemimizin karanlık dış uçlarında "uzak kitlelerdeki yörüngeleri esneten ve muhtemelen bütün güneş sistemini bir yana doğru eğen" bir gezegen saklanıyor olabilir.

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dokuzuncu Gezegen’in olasılığı ile ilgili bir açıklamada bulundu: "Muhtemelen Dünya’nın on katı bir kütleye sahip ve Neptün’ün güneşe olan uzaklığının yirmi katı uzaklıkta olan, olası bir ’Dokuzuncu Gezegen.’ Hakkında bilgiye ulaşması zor olan konu hakkında, NASA tarafından yapılan açıklamada, "Genel olarak yalnızca yörüngesel ayak izleri gibi dolaylı belirtiler olsa da, yine de zorlu bir vaka" denildi.

    Gezegenin var olduğuna inanan bilim adamlarından, Pasadena, Kaliforniya’da bulunan Caltech’te görev alan astrofizikçi Konstantin Batygin’in ekibi konuyla ilgili bulgulara yaklaşıyor olabilir. Batygin açıklamasında, "Şu anda Dokuzuncu Gezegen’in varlığına işaret eden beş farklı gözlemsel çalışma yolu bulunuyor. Eğer bu açıklamayı görmezden gelip Dokuzuncu Gezegen’in var olmadığını düşünürseniz, bu durum problemi çözmektense daha fazla sorun ortaya çıkarır. Birdenbire beş farklı bilmece oluşur ve her birine beş farklı çözüm sunmanız gerekir" dedi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri