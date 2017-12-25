NASA’dan esinlenip kalem ürettiler

Üsküdar SEV Ortaokulu öğrencileri, NASA’dan esinlenerek örnek bir projeye imza attı. Üsküdar SEV Maker Kulübü öğrencileri, 3D yazıcıyla akıllı tahtalar için kalem üretti. Böylece okulda tasarruf sağlayıp, çevre dostu bir kalem kazandırdılar. Öğrenciler, sınıflardaki akıllı tahtalarda yazmada kullanılan kalemlerin her ay belli bir miktarda çeşitli nedenlerle bozulduğunu veya kaybolduğunu, sürekli yeni kalem setleri alınması gerektiğini tespit etti.

NASA’nın ISS üssüne yıllardır uzay gemileri aracılığıyla malzeme ve yedek parça tedariki yapılıyordu. Ancak 3D yazıcının icadından sonra, üretim ve taşıma maliyetlerini düşürmek ve üssün depo sorununu çözebilmek için farklı bir yöntem geliştirdiler. Uzay görevleri, artık anlık gerekebilecek parçaları, 3D yazıcıdan kendileri yapıyor.

ÇEVRE DOSTU KALEMLER

Öğrenciler de bu uygulamadan esinlenerek, akıllı tahta kalemlerini kendileri üretmeye karar verdi. Maker Kulübü öğrencileri, STEM atölyesinde 3D yazıcıyla ürettikleri kalemleri sorunsuz bir şekilde çalıştırmayı başardı. Aynı zamanda Üsküdar SEV’in eko-okul olması nedeniyle; kalemler, sağlığa zararlı plastikten değil, doğal bir 3D yazıcı malzemesi olan organik plastik denilen PLA maddesiyle üretildi. Öğrenciler, örnek projeleri sayesinde, hem çevre dostu bir kalem üretti, hem de kalem tasarrufuyla okul bütçesine katkı sağlamış oldu.