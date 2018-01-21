NASA'dan çöp kutusu büyüklüğünde nükleer reaktör

Amerikan uzay ajansı NASA, bildiğiniz gibi 2030'lu yıllar itibariyle ilk insanlı Mars yolculuklarına başlamayı hedefliyor. Uzun vadede Kızıl Gezegen yüzeyinde bir üs inşaa etmeyi planlayan uzay ajansı, gezegenin pek de misafirperver olmayan koşulları nedeniyle kurulacak olan bu üssün enerji ihtiyaçlarını karşılama konusunda farklı yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor. NASA'nın üzerinde çalıştığı bu yöntemlerden belki de en önemlisi olan mini-nükleer reaktör "Kilopower" projesinin ilk testleri de nihayet başarıyla tamamlandı.







NASA'nın ABD Enerji Bakanlığı'yla bir arada geliştirdiği Kilopower, nükleer enerji konusunda dünyanın en tecrübeli kurumlarından birisi olan Los Alamos Ulusal Laboratuvarları'nda geliştirilmiş. Küçük ölçekli bir nükleer reaktör olan Kilopower, isminden de anlaşıldığı gibi 1 ila 10 kilowatt arasında bir güce sahip. NASA, bu küçük nükleer reaktörlerin yalnızca bir tanesini kullarak iki evin tam 10 yıl boyunca enerji ihtiyacının karşılanabileceğini söylüyor. Mars planları için birden fazla Kilopower'ı Kızıl Gezegen'e götüreceklerini de söyleyen uzay ajansı, bu mini reaktörlerden dört tanesinin küçük bir Mars üssü için yeterli olacağını ifade ediyor.





Kilopower projesi hakkında konuşan NASA yetkilisi Steve Jurcjyk,"Mars, güç sistemleri için çok zorlu bir ortam. Dünya ve Ay'a göre çok daha az güneş ışığı alıyor, geceleri inanılmaz düşük sıcaklıklarda geçiyor ve haftalar hatta aylar süren gezegeni adeta eline geçiren ilginç kum fırtınaları çok sıklıkla görülüyor. Böylesi bir ortamda istikrarlı bir şekilde enerji elde etmek için Kilopower en optimal çözümümüz olacak." ifadelerini kullanıyor.

Space.com'a konuşan ABD Enerji Bakanlığı'ndan Kilopower projesi lideri Patrick McClure ise, Kilopower'ın avantajlarından bahsederek,"Nükleer enerjinin en büyük özelliği hafif ve güvenilir olması. Diğer enerji kaynakları enerji üretmek için çok fazla yakıta ihtiyaç duyabiliyor - dolayısıyla da fazlasıyla ağır olabiliyorlar - veya yılın her döneminde aynı performansı gösteremiyorlar. Kilopower ise hem yılın her dönemi aynı performansta enerji üretebiliyor hem de hafif ve küçük olması nedeniyle kolayca taşınabiliyor." ifadelerine yer vermiş.



Donanım Haber'de yer alan bilgiye göre, Kilopower'ın ilk testlerini geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamlayan NASA, önümüzdeki Mart ayında ise daha gelişmiş tam ölçekli testlerinin yapılacağını söylüyor. Uzay ajansı, Kilopower'ın geliştirilme sürecinin tamamlanmasının ardından reaktörü önce 2020'li yıllardaki insanlı Ay görevlerinde sonrasında ise 2030'lu yıllar itibariyle Mars'ta kullanmayı hedefliyor.