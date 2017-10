NASA’dan 9. gezegen açıklaması… NASA’nın açılımı nedir?

The Sun'ın aktardığına göre NASA yaptığı son açıklama ile Güneş Sistemi’nin kaderini belirleyecek 9. Gezegen’in (Planet 9) varlığını kabul etti. Kimileri tarafından Planet X olarak da adlandırılan ve Dünya’dan 10 kat daha fazla bir kütleye sahip olduğu belirtilen gezegenin Güneş’e, Neptün’den 20 kat daha uzak olduğu tahmin ediliyor.NASA'nn açıklamasında 9. Gezegen'in varlığı konusunda bilim insanlarının 5 adet kanıt gösterdiği belirtildi.



Pasadena'daki Caltech'de (Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü) çalışan astrofizikçi Konstantin Batygin "Şu anda 9. Gezegen'in varlığına işaret eden 5 farklı eksende gözlemsel kanıt var" dedi. Bu ipuçlarından bazıları 9. Gezegen'in Kuiper Kuşağı'ndaki gök cisimleri üzerindeki çekim etkisi ile alakalı. Kuiper Kuşağı'ndaki 6 farklı gök cisminin hepsinin aynı yönde elips yörüngelerinin olduğu belirtildi. Batygin "Artık böyle bir gezegenin varlığını gösterebileceğimiz 5 farklı kanıt bulunuyor elimizde. Eğer bu kanıtlara rağmen Planet Nine gezegenini görmezden gelirsek, karşımıza daha fazla sorun, çözmemiz gereken daha fazla bulmaca çıkıyor. Bulduğumuz 5 kanıtı da açıklığa kavuşturmamız gerekiyor böyle bir durumda" diyor.



'DÜNYA'YA ÇARPMA OLASILIĞI YOK'



Türk bilim insanları ilk kez bir gezegen keşfetti Komplo teorisyenleri bir süredir 'Nibiru' adı verilen gizemli bir gezegenin Dünya'ya çarpacağı ve insanlığı yok edeceğini savunuyordu. Bu iddiayı yalanlayan NASA 9. Gezegen'in 'Dünya'ya çarpma veya karanlık günleri getirme' ihtimalinin bulunmadığını belirtti.



NASA’NIN AÇILIMI VE TARİHİ



NASA, (İngilizce: National Aeronautics and Space Administration) (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum. 29 Temmuz 1958 tarihindeABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulmuştur. Daire, 1 Ekim 1958 tarihinden itibaren askeri amaçlardan ziyade sivil alanda barışçıl bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştır.

NASA, Ay'a dönük Apollo uçuşlarında, Skylab uzay istasyonu ve daha sonra uzay mekiği gibi çalışmalarla her zaman ABD'nin uzay çalışmalarına yön vermiştir. Günümüzde NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu desteklemekte ve yeni Ares I ve Ares V iniş araçlarını geliştirmektedir. Uzay programı çalışmalarının yanı sıra uzun vadeli sivil ve askeri roket çalışmaları da NASA'nın çalışma alanlarının arasındadır.