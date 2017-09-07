NASA ile geleceğin astronotları Tepe Nautilus’ta

Ziyaretçileriyle güçlü bir bağ oluşturduğu dolu dolu 15 yılı geride bırakan, İstanbul’un köklü alışveriş merkezi Tepe Nautilus, 8-17 Eylül tarihleri arasında çocuklara eşsiz bir uzay deneyimi sunuyor. Mad Science - NASA işbirliği ile Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ‘Geleceğin Uzay Kaşifleri’ etkinliğinde çocuklar; güneşi, gezegenleri, yıldızları teleskopla daha yakından tanırken, kendi model uzay roketlerini yapacak ve kinetik kum havuzuna göktaşlarını bırakarak kraterlerini gözlemleyecekler.

Meraklı minikler NASA Uzay Atölyesi’nde, onlar için hazırlanan özel kıyafetleri giyip minik birer astronota dönüşürken, NASA astronotunu inceleyip kıyafetleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. Nasa Uzay İstasyonu videosunu izleyen minikler kendi uzay istasyonlarını yapacaklar.

Tepe Nautilus tüm çocukları minik astronotlar olmaya davet ediyor.

Etkinlik Tarihi: 8 – 17 Eylül

Etkinlik Saatleri: 12.00 – 20.00

Etkinlik Yeri: Tepe Nautilus AVM 1. KAT





