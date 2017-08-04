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    NASA, göz şeklindeki fırtınanın fotoğrafını yayınladı

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 20:58Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 20:58

    ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olan Jüpiter’in atmosferinde meydana gelen en büyük üçüncü fırtınanın fotoğrafını yayınladı.

    Fırtınanın ‘Jüpiter’in Küçük Kımızı Lekesi’ veya kısaca NN-LRS (North North Temperate Little Red Spot) olarak adlandırılmasına rağmen çapı itibarıyla Mars gezegeninden biraz daha küçük olduğu belirtiliyor.

    Bilim insanlarının 1993’ten bu yana izlemeye devam ettiği oval şekilli fırtınanın ortalama çapının yaklaşık 6 bin kilometre olduğu düşünülüyor. Fırtına dıştan gri, içten ise kahverengi olarak görünüyor, ortadaki en küçük kısmın rengiyse biraz daha açık ve bu nedenle çekilen fotoğrafta bir gözü andırıyor.

    Görüntü, 10 Temmuz 2017’de Jüpiter’in 11 kilometre uzağından geçen Junona adlı uzay aracında bulunan kameradan çekildi, ardından NASA’nın çalışanları Gerald Eichstädt ve Seán Doran tarafından son haline getirildi.

    Junona (diğer adıyla Juno olarak bilinen) uzay aracı, 2011’de uzaya fırlatıldı ve neredeyse 5 yıl sonra Jüpiter’e ulaştı. Çalıştığı süre boyunca Juno, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeninin manyetik alanı ve atmosferinde meydana gelen dev fırtınalar ile ilgili veriler topladı ve merak uyandıran onlarca görüntü çekmeyi başardı.

    Junona 2018’e kadar çalışmalarını sürdürmesi ve ardından dev gezegenin atmosferinde yanması bekleniyor.

    Etiketler: NASA , Jüpiter , North North Temperate Little Red Spot
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