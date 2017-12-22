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    NASA, Ay'dan sonra bu kez gözünü Alpha Centauri'ye dikti

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 07:29 | Son Güncelleme:

    NASA, bundan 48 yıl önce astronotları Neil Armstrong, Buzz Aldrin ile birlikte Apollo 11 görevi adı altında Ay'a ilk ve tek ayak basan insanlar oldular. NASA şimdi ise Apollo 11 görevinden tam 100 yıl sonra yani 2069 yılında Güneş'e en yakın yıldız olan Alpha Centauri'ye gitmek istiyor.

    Bundan tam 48 yıl önce NASA, Apollo 11 görevini başlatmış ve sonucunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'a ilk ve tek ayak basan insanlar olarak tarihe geçtiler. Bir süre sonra Ay'a gitme hedefi yerini Mars'a gitme hedefine bıraktı. Geçtiği,miz Ekim ayında Başak Yardımcısı'nın yaptığı açıklamayla NASA astronotlarının yine ilk hedefi Ay'a gitmek oldu. Ardından geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın, NASA'ya, yeni bir uzay keşfi için harekete geçilmesi gerektiği direktifini verdiği öğrenildi. 

    NASA, Aydan sonra bu kez gözünü Alpha Centauriye dikti

    Şimdiyse NASA, 2069 yılında Alpha Centauri'ye gitmek istediğini duyurdu. Yani Ay'a ilk ayak basıldığı Apollo 11 görevinden tam 100 yıl sonra. Newsweek'in yaptığı habere göre, uzay aracında Proxima ev sahipliği yapacak ve Alpha Centauri'ye gidilecek. Ancak plan henüz yeni olduğu için bu projeye bir isim verilmedi. Bu planın ise 12 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen Amerikan Jeofizik Birliği konferansında ortaya atıldığı biliniyor. Diğer yandan bu fikrin çalıntı olduğu da konuşulanlar arasında. Çünkü bu fikir ilk olarak 2016 yılında ABD Temsilcisi John Culberson'ın, NASA'ya 2069 yılına kadar yıldız sistemine bir gezi planlanması üzerine emir vermesiyle gündeme gelmişti. 

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