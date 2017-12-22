NASA, Ay'dan sonra bu kez gözünü Alpha Centauri'ye dikti

Bundan tam 48 yıl önce NASA, Apollo 11 görevini başlatmış ve sonucunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'a ilk ve tek ayak basan insanlar olarak tarihe geçtiler. Bir süre sonra Ay'a gitme hedefi yerini Mars'a gitme hedefine bıraktı. Geçtiği,miz Ekim ayında Başak Yardımcısı'nın yaptığı açıklamayla NASA astronotlarının yine ilk hedefi Ay'a gitmek oldu. Ardından geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın, NASA'ya, yeni bir uzay keşfi için harekete geçilmesi gerektiği direktifini verdiği öğrenildi.

Şimdiyse NASA, 2069 yılında Alpha Centauri'ye gitmek istediğini duyurdu. Yani Ay'a ilk ayak basıldığı Apollo 11 görevinden tam 100 yıl sonra. Newsweek'in yaptığı habere göre, uzay aracında Proxima ev sahipliği yapacak ve Alpha Centauri'ye gidilecek. Ancak plan henüz yeni olduğu için bu projeye bir isim verilmedi. Bu planın ise 12 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen Amerikan Jeofizik Birliği konferansında ortaya atıldığı biliniyor. Diğer yandan bu fikrin çalıntı olduğu da konuşulanlar arasında. Çünkü bu fikir ilk olarak 2016 yılında ABD Temsilcisi John Culberson'ın, NASA'ya 2069 yılına kadar yıldız sistemine bir gezi planlanması üzerine emir vermesiyle gündeme gelmişti.