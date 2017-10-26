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Nart’tan siber riske teminat

Hürriyet Haber
26.10.2017 - 20:51 | Son Güncelleme:

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen İstanbul Moda Konferansı’nda, siber riskler üzerine konuşan Nart Brokerlik Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart, yurtiçi ve yurtdışında 100 milyon Euro’ya kadar teminat sağlayabilme kapasitesi ile her önleme karşın engellenemeyen saldırıların zararlarının sigorta ile yönetilmesini sağladıklarını söyledi.

Nart, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayide 4. dönem olarak adlandırılan akıllı fabrika ve akıllı üretim döneminde her biri farklı bilgisayarlar tarafından yönetilen makinalar ana bilgisayarların kontrolüne giriyor. Dolayısı ile dev üretim tesislerini siber saldırılar sonucu üretimi kısa ve uzun süreli sekteye uğratmak mümkün. Nart, siber risklerin yönetilmesi ve sigortalanması konusunda gelişmeleri yakından takip ederek bilgi güvenliğini tehlikeye atan saldırılar ve kayıplara karşın koruma önlemleri ve sigorta koruması konusunda hizmet sunuyor.”

Etiketler: Nart Brokerlik , İstanbul Moda Konferansı , gazetehaberleri
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