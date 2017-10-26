Nart’tan siber riske teminat

Nart, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayide 4. dönem olarak adlandırılan akıllı fabrika ve akıllı üretim döneminde her biri farklı bilgisayarlar tarafından yönetilen makinalar ana bilgisayarların kontrolüne giriyor. Dolayısı ile dev üretim tesislerini siber saldırılar sonucu üretimi kısa ve uzun süreli sekteye uğratmak mümkün. Nart, siber risklerin yönetilmesi ve sigortalanması konusunda gelişmeleri yakından takip ederek bilgi güvenliğini tehlikeye atan saldırılar ve kayıplara karşın koruma önlemleri ve sigorta koruması konusunda hizmet sunuyor.”