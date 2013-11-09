Narlı cheese kek

Un haline gelinceye kadar çekilir ve derin bir kaba aktarıldıktan sonra yoğrularak yumuşak bir hamur elde edilir.

25-30 santim çapındaki kelepçeli kalıbın dibi ve kenarları (aynı boyutlarda borcam ya da porselen kap da kullanılabilir) alüminyum folyoyla kaplanır. Böylece kek kalıptan kolayca çıkacaktır.

Hazırlanan bisküvi hamuru kalıba bastırılarak yerleştirilir ve 5 dakika önceden 200 dereceye ve alt-üst konuma ayarlanmış fırında 5 dakika kadar pişirilip çıkarılır.

İçinin hazırlanması için; kremşanti ve soğuk süt bir kaba aktarılıp mikserin yüksek devriyle iyice katılaşıncaya kadar, 3-4 dakika çırpılır.

Üzerine labne peynir, rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu ve toz şeker ilave edilip 1-2 dakika daha çırpılır.

Toz jöle derin bir kaba aktarılır. Üzerine kaynar su eklenip çatalla hızlıca karıştırılarak jöle eritilir. Hafifçe ılık hale gelmesi beklenip kremşantili karışımın üzerine aktarılır ve kaşıkla karıştırılır.

Hazırlanan muhallebi kıvamındaki karışım kalıptaki bisküvi hamurunun içine yayılır. Kaşığın tersiyle üzeri düzeltilip buzdolabında en az 2-3 saat kadar bekletilir.

Üzeri için; nar suyu, nişasta ve toz şeker küçük bir tencereye aktarılıp kısık ateşte, tel çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırılarak kaynayıncaya kadar pişirilir. Kaynamaya başlar başlamaz ocaktan alınıp nar taneleri eklenir ve karıştırılmaya devam edilerek ılık hale getirilir.

Pasta buzdolabından çıkarılıp üzerine kaşıkla bu sos yayılır. Tekrar buzdolabına koyulup bir gece bekletildikten sonra dilimlenerek servise sunulur.

Malzeme listesi

-20 adet Eti Burçak bisküvi

-125 gr bitkisel margarin (Oda sıcaklığında yumuşamış olmalı.)

-1 çay kaşığı toz tarçın

İç malzemeleri için;

-1 paket toz kremşanti (75 gr x 2 poşet)

-1,5 su bardağı soğuk süt

-Yarım limonun suyu ve kabuğunun rendesi

-2 yemek kaşığı

toz şeker

-1 paket labne peynir (200 gr)

-1 paket toz limon jölesi (200 gr) (Muz jölesi de kullanılabilir.)

-1 su bardağı sıcak su

Sosu için;

-1 su bardağı hazır nar suyu (Taze sıkılmış da kullanılabilir.)

-1 tepeleme yemek kaşığı nişasta (Mısır ya da buğday nişastası kullanılabilir.)

-2 yemek kaşığı

toz şeker

Ayrıca;

-1 su bardağı ayıklanmış taze nar