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    Narkotikten nine, torun, komşu operasyonu!

    Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
    09 Ağustos 2017 - 16:58Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 17:07

    Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında aralarında 75 yaşındaki Zehra G. ile torunu 30 yaşındaki Rukiye Y.’nin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında dün saat 15.30’da Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi’nde A.K.’ye ait eve baskın yaptı. Operasyonda, 57 paketi satışa hazır toplam 520 gram esrarÿele geçirildi.

    Narkotik ekipleri, aynı gün saat 23.00 sıralarında ise Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi’ndeki bir öğrenci evine baskın yaptı. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olan ve üniversitedeki öğrencilere uyuşturucu sattığı iddia edilen Burak Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada paketler halinde 50 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

    Polis ekipleri, sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Yeşildere Mahallesi’nde belirlenen 2 adrese daha baskın yaptı. Operasyonda Zehra G. ve torunu R.E.’nin kaldığı evde 223 gram esrar, yan komşuları Serdar A.’nın evinde ise 87.9 gram bonzai, ecstasy hap, uyuşturucu satışından temin edildiği tahmin edilen 20 bin 830 TL, 175 euro ve 41 dolar ele geçirildi.

    Ekipler son olarak saat 05.00’da Kızılırmak Mahallesi’nde park halindeki 2 araçta şüphe üzerine arama yaptı. Araçlardaki Beren Ç. ile Gizem E.’nin üst aramasında 595 gram eroin ve 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: ANTALYA , uyuşturucu operasyonu , narkotik
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