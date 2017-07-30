Narin Madeni eşya 50’inci yılını kutluyor

Narin Madeni Eşya Sanayi üretimini İstanbul Güneşli’deki fabrikasında devam ettiriyor.

9 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Konu ile ilgili şirketten yapılan açıklamada Narin’in ürün gamında yaklaşık 1000 farklı kalem yer alırken, çatal kaşık ve bıçağın yanında ev serileri, masaüstü aksesuarları, horeca ve açık büfe ekipmanları öne çıkan ürünlerini oluşturduğu belirtildi. Narin, Türkiye’nin yanı sıra Mısır, İran, Irak, Azerbaycan, Kosova, Romanya, İspanya, Hollanda ve Kanada’ya ihracat yapıyor.

YARIM ASRI DEVİRDİ

Narin Madeni Eşya Kurucu Ortakları’ndan Adnan Narin, girişimci kimlikleriyle 1967 yılında temelini attıkları şirketin yarım asırlık onurlu yolculuğunu kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“1967 yılında faaliyet göstermeye başlayan Narin, 2017 yılında 50’inci yılına adım atmış oldu. Bugün, 1000 farklı ürün kalemi ile Türkiye’de züccaciye ve

endüstriyel mutfak sektöründe önde gelen firmalar arasında yer alıyor. 50 yıllık bu süreçte, hedeflerimizi gerçekleştirebilmemizin ve başarılara imza atmamızın en önemli unsuru çalışanlarımızdır. Aile üyelerimiz ile birlikte bize eşlik eden, başarılarımıza ortak olan ve tüm çalışmalarımıza ruhunu katan özverili çalışanlarımız ile daha büyük bir aile olmayı başardık.

Ayrıca bu yolculukta 50 yıldır sunduğumuz kaliteli ürünlerimizi tercih eden ve bizi bu günlere getiren müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Sağlam temeller üzerine kurulan Narin; 50 yıldır pazarda kazandığı değer ve güveni emin adımlarla korumaya devam edecektir. Gelecek dönemde de ailemizin genç üyeleriyle birlikte Türk ekonomisine ve istihdamına güçlü katkı sağlamaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum.”

ŞİRKETİN ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞLARI

Narin, 1967 yılında Sabri Narin ve oğulları Aydın Narin ve Adnan Narin tarafından Süleymaniye’de kuruldu. Küçük bir atölyede metal resim çerçevesi üretimine başlayan kardeşler, ilk zamanlarda üretimini el presleriyle gerçekleştirdi. Kısa zamanda atölye büyütülerek paslanmaz çelikten ceviz makinesi, püre makinesi, kabak oyacağı gibi o zamanlar Türkiye’de üretimi pek yaygın olmayan mutfak aletleri üretimine başlandı.

Bayrampaşa’da 1975 yılında fabrika kuruldu, çatal-kaşık-bıçak üretimiyle ürün gamı çeşitlendirildi. Narin, 1994 yılında ürün yelpazesine çatal, kaşık ve bıçağın yanında çaydanlık, cezve, çay seti ve tencere ekledi. Ürün gamını çeşitlendiren şirket, üretim kapasitesini ve gücünü arttırarak uzmanlaşmış kadrosunu İstanbul-Güneşli ’ye taşıdı.

1994 yılından bu yana ürün çeşidine çatal-kaşık-bıçak ve ev serilerinin yanında masaüstü aksesuarları, horeca ve açık büfe ekipmanlarını ekleyen Narin, üretim hattını yeni teknolojilere adapte ederek altyapısını güçlendirdi.