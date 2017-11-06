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"Narenciyede üretici de ihracatçı da memnun"

AA
06.11.2017 - 09:38 | Son Güncelleme:

Adana'da hasadı devam eden narenciyede üreticilerin fiyatlardan, ihracatçıların da ürün kalitesinden memnun oldukları bildirildi.

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, yazılı açıklamasında, yaş sebze meyve ihracatında en önemli grup olan narenciyede sezonun iyi başladığını belirtti.

 Bu sezon üreticinin de ihracatçının da şu an için memnun olduğunu ifade eden İncefikir, şunları kaydetti: 
"Narenciye fiyatları, sezonun ortalarına geldiğimiz bugünlerde üreticiyi memnun etti. Sezon iyi başladığı gibi ihracatçı da ürün kalitesinden memnun.

Bu fiyatların ay sonuna doğru daha da yükseleceğini biliyoruz. Narenciyede fiyatlar iyi, daha da iyi olacak. Zira yılbaşı öncesinde yurt dışı talebinin artacağını, bunun da fiyatlara yansıyacağını tahmin ediyoruz." 

İncefikir, narenciye üretiminin devamlılığının ihracata bağlı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, "İhracat iadelerinin zamanında ödenmesi yanında ilaçlama, depolama, ambalajlama ve nakliye giderlerine destek verilmelidir." ifadesini kullandı.

 İncefikir ayrıca, geçmişte Kuzey Irak'a giden tırlardan bin 500 dolar para alındığını, merkezi hükümetin sınır kapılarını devralmasıyla birlikte bu ücretin artık ödenmediğini belirterek, bölgede ikinci bir sınır kapısının açılması halinde bu pazarın geçmişten daha iyi bir noktaya geleceğini kaydetti. 

Etiketler: üretici
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