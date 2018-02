Nardis'in birincisi Cansu Nihal Akarsu

2005 yılından bu yana, Türkiye’nin her köşesinden caz müziğine gönül vermiş genç yeteneklerin uluslararası caz platformlarına taşınmasını hedefleyen Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nın bu yılki birincisi Cansu Nihal Akarsu oldu. Nardis Jazz Club’daki final gecesinde ‘I fall in love too easily’ ve ‘Love for Sale’ adlı caz standartlarını söyleyen Akarsu, 4-7 Nisan tarihleri arasında Riga’daki Jazz Stage Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek. Yarışmada ikinci gelen Sibel Demir ise İstanbul Caz Festivali’nde sahne alacak. Yapı Kredi Play’in destek verdiği bu yılki yarışmaya katılan genç vokalistlere sahnede piyanoda Uraz Kıvaner, basta Ozan Musluoğlu ve davulda Ekin Cengizkan’dan oluşan orkestra eşlik etti. Bu yılın birincisi Akarsu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın klarinet bölümünde lisans öğrenimi gördü. Cazla ilgili çalışmalarına üniversite döneminde başlayan Akarsu, 17. Ankara Caz Festivali ile 20. ve 21. İzmir Avrupa Caz Festivali gibi etkinliklerde sahne aldı.