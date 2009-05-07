Namusluymuş namussuz

Erdoğan Aksoy yazıyor

Ne yalan söyleyeyim.

Bu duygularım hayra alamet değil.

Hayatımda ilk defa Yıldırım Demirören’e üzüldüm.

Ne göreve geldiğinden beri Beşiktaş’a aldığı döküntü futbolculara dünyaları vermesi umurumdaydı,

Ne de borçsuz aldığı kulübü borç batağına sürüklemesi.

Ne sürekli teknik direktör kovması aklıma gelmişti,

Ne de Barcelona’yı bile kıskandıracak Fulya Projesi’ni eline yüzüne bulaştırması.

Yine de maçtan önceki hali ile sonrasını gördükten sonra içim cız etmedi değil.

Bir sporsever olarak affettim mi peki yaptıklarını?

Maç öncesi kızının saçlarıyla oynayan, kendisini ödül olarak maça getirmiş müşfik bir baba vardı ekranlarda. Biraz da duygulanmış tribünleri görünce. Hani biraz sırtını sıvazlasalar, “Büyük Başkan, Beşiktaş’a verdiğin borçları bağışla” deseler oturup ciddi ciddi düşünecek kıvamında.

2-0’dan sonra tekrar gösterdi televizyon, güneşten midir nedir bilmiyorum ama yüzü kıpkırmızıydı. Müflis işadamları gibi koltuğuna yığılıp kalmış, derin bir hayal kırıklığı sarmış tüm benliğini. Ağzını açacak takati bile kalmamış, hatta “lanet olsun” diyerek pes edip gitme hallerinde. İşin kötüsü “çıkmadık candan umut kesilmez” misali soyunma odasına inip, esip gürleyemiyor, deşarj da olamıyor. Parasıyla rezil olmak bu olsa gerek.

Herhalde birileri kulağına fısıldamış, ileri geri demeçler vermemesi için. Zaten Denizli sağ olsun, göreve geldikten sonra gündemi tayin edecek bu demeçlerle fazlasıyla hasır neşir. O yüzden televizyoncular nezdinde de demode olmuş, moda Denizli çünkü. Sessiz çığlıklarını içine atarak gerçek bir başkan gibi yenilgiyi kabul ediyor çaresiz.

Bu kadar girizgahdan sonra esasına bakarsanız, belki de bu mağlubiyetin baş suçlusu Mustafa Denizli ise, futbolcuların konsantrasyonunu bozan kişi de Yıldırım Demirören... Ne vardı maçtan 3, 5 gün önce Aziz Yıldırım’la yemek yiyecek? Her sene bir Papermoon skandalı olmazsa olmaz sanki. Aziz Yıldırım kurt başkan; susuz dereye götürür, su içmeden getirir adamı. O değil miydi daha önceleri “F.Bahçe’yi teknik direktörün mü şampiyon yaptığını sanıyorsunuz” diyen. Kastettiği kişinin kim olduğunu da bilen bilir!

O yüzden Sayın Demirören; Siz Süleyman Seba gibi centilmence oynayınız oyunu lütfen. İkinci yarının başından beri gerek Mustafa Denizli’nin istediği Ernst’i transferiniz, gerekse olumlu davranışlarınızla şampiyonluk yolunu açtınız. Ta ki derbi maçından önce Aziz Yıldırım’la yemek yiyene kadar. İşte o yemek tüm Beşiktaşlı futbolcuların konsantrasyonunu bozmuş, “nasıl olsa bizim başkan F.bahçe ile anlaştı, kesin galibiz” yanlışına düşürmüştür. İşin kötüsü de bu yemeği Aziz Yıldırım’ın bilinçli yapması, Yıldırım Demirören’in de bu tuzağa düşmesidir.

Maç esnasında F.Bahçeli futbolcuların hınzırca bakışlarının yanında Beşiktaşlı meslektaşları İlyas Salman modunda derin bir şaşkınlık içindeydiler. Yıllar önce seyrettiğim Şener Şen’in “Namuslu” adlı filmin son repliği geldi aklıma. Muhtemelen tüm Beşiktaşlı futbolcular da bu repliği tekrarlıyorlardı içlerinden : “Namuslu imiş Namussuz.”

Beşiktaş şimdi ne yapmalı diyecek olursanız…

Öncelikle Ankaraspor’u deplasmanda yenmeli. Hemen akabinde de F.Bahçe’yi İstanbul’a kupasız göndererek kendilerini affettirmelidir. Beşiktaşlı futbolcular ancak o zaman futbolcu diye geçinebilecek, namuslarını kurtarabileceklerdir…