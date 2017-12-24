Namlunun ucunda hayat kurtarmış...

Talihsiz kadının cenazesi baba evinin bulunduğu Bandırma ilçesinin 17 Eylül Mahallesi Gençlik Caddesindeki evinin önüne getirildi. Genç kadının babası Sadun Atik, annesi Gönül, ağabeyi Caner, kocası Emin Ege ve yakınları tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Evlerinin önünde helallik alınması ardından Gizem Atik Egenin cenazesi Haydar Çavuş Camiine götürüldü. Cenaze, öğle vakti kılınan namaz ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ailenin dost ve yakınlarının yanı sıra Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da katıldı.

SİLAHLANMAYA TEPKİ

Gizem'in acılı amcası Ayhan Atik, silahların internet üzerinden kolayca ulaşılabilir olmasına tepki göstererek "Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'mızdan internet üzerinden silah satışlarına ’Dur’ denilmesini istiyoruz. Başka Gizem'ler ölmesin. İnternet üzerinden silah satışına 'Dur’ denilmediği sürece ölümler de bitmeyecek. İnşallah hükümetimiz de bu konuda önemli kararlar alır. Herkesin yaşam hakkı var. Hükümet bu konuda inşallah adım atar. Atmazsa tepkiler çığ gibi büyüyecek. Bu tepkimi Bandırma'dan duyurmak istiyorum dedi. Acılı anne Gönül Atik de "Yavrumu kör kurşuna kurban verdik. Mekanı cennet olsun yavrumun. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.

Olay, Antalyada Konyaaltı Arapsuyu Mahallesinde 607’inci Sokaktaki Kocabaş Restoranda meydana gelmişti. Restorana gelen 26 yaşındaki Saddam Korkmaz, pompalı tüfekle kendisini işten çıkaran işyeri sahibi, 50 yaşındaki Gani Kocabaş, restoran çalışanı 30 yaşındaki Şenol Öztaş ve gıda mühendisi Gizem Atik Ege'yi öldürüp aynı silahla intihar etmişti.

'MAKİNE KARGODA' DEMİŞ...

Antalya'da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın detayları da ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre katliamdan 2 gün önce restorana gelen katilin çalışma arkadaşlarına 'Makine kargoda' dediği, arkadaşlarının buna bir anlam veremediği öğrenildi. Olayın ardından Korkmaz'ın pompalı tüfeği internetten sipariş ettiği anlaşıldı. Ölen

GİZEM EGE, NAMLUNUN UCUNDA HAYAT KURTARMIŞ

iki çocuk annesi Gizem Ege'nin ise diğer arkadaşlarının hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Katil Saddam Korkmaz, olay günü Gani Kocabaş ve Şenol Öztaş'ı vurduktan sonra 'sıra sana geldi' diyerek namluyu talihsiz kadına çevirdi. Genç kadın bir yandan "Çocuklarım var yapma, emzirdiğim bebeğim var" derken diğer yandan namlunun ucundan tutarak diğer çalışanların kaçması için zaman kazandırdı. Ancak gözü dönmüş saldırgan, genç kadının tüm yalvarmalarına rağmen iki el ateş ederek öldürdü. Korkmaz ile Ege arasında yaşanan boğuşma sırasında diğer çalışanların etlerin konulduğu buzdolabına saklanarak canını kurtardığı ortaya çıktı.

İŞTEN KENDİSİ AYRILMIŞ

Saddam Korkmaz'ın işten çıkartılmadığı, kendisinin işi bıraktığı da iddialar arasında...Korkmaz'ın, önceki yıllarda ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik cezası aldığı, cezayı ödememesi üzerine bankaya yatan maaşının bloke edildiği belirlendi. İddiaya göre Saddam Korkmaz "Maaşımı elden verin ve beni sigorta yapmayın" dedi. Ancak işyeri sahibi Gani Kocabaş bunu kabul etmeyince Saddam Korkmaz işten ayrıldı. Korkmaz'ın olay sabahı simit ve poğaça alıp, işyerine gittiği Gani Kocabaş ve diğer çalışanlarla kahvaltı yaptığı, bir ara dışarı çıkarak hırkasına sardığı silahla geri döndüğü de güvenlik kameralarına yansıdı.