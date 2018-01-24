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Namık Emir ölecek mi? Gözler Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında

Siyah Beyaz Aşk yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. En son 22 Ocak Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Siyah Beyaz Aşk’ın son bölüm finalinde Aslı- Ferhat’ın öpüşme sahnesi büyük bir heyecan yaşattı, aynı esnada Namık Emir’in vurulması ise şok etkisi yarattı. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hürriyet Haber
24.01.2018 - 12:39 | Son Güncelleme :

Siyah Beyaz Aşk macerası kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen ve yayınlandığı akşamlarda sosyal medyaya da konu olan Siyah Beyaz Aşk’ın son bölümünde beklenen itiraf geldi. Aslı’nın ‘benden ne istiyorsun?’ diye haykırışlarına dayanamayan Ferhat, ona olan aşkını itiraf etti. Düğün hazırlığı yapan Namık Emir, nikah masasına oturmayı planlarken en büyük düşmanlarından biri tarafından vuruldu.,

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ferhat, hapiste aldığı bilgiyle ölüme cesur bir adım atmıştır. Fakat bu onun için büyük bir sınavdır. Bu sınav, Ferhat'a yeni kapılar açacaktır. Ferhat, artık başkasının yolundan değil, kendi yolundan gitmeye kararlı gibidir. Bu yolda yanında tutacağı tek kişi de Aslı gibi durmaktadır. Namık, silah namlusunun karşısında kendisini bulur. Tetiğinin çekilmesiyle ise ne olduğunu anlayamadan derin bir yara alır

Etiketler: Siyah Beyaz Aşk son , televizyon , yayın , televizyon programı
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