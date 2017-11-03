Namaz çıkışı şaşkına çeviren olay. Belediye Başkanı istifa etti diye...

Balıkesir'de vatandaşlar cuma namazı çıkışı ilginç bir olaya şahit oldu. Tarihi Zağnos Paşa Camii'nin önünde kamyon içinde getirilen dananın başında toplanan vatandaşlar önce olup biteni anlamaya çalıştı.

Balıkesir Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban ve kardeşi İsa Balaban ise danayı neden getirdiklerini anlattı. 'Adağımız vardı, kabul oldu elhamdülillah' diyerek söze başlayan Başkan Balaban, "Bizim burada bir mekanımız vardı. Mekanımızı paldır küldür başımıza yıktılar. Biz bu durumda mağdur olduğumuzu anlattık. Bunların gözleri ve gönülleri yüksekte olduğundan bizi dinlemediler. Halkın sesine kulak vermediler. Garip insanlarız, namusumuzla ekmek kazanmak istedik. Mekanımızı yıktılar. Biz de mekanımız yıkıldığında adak adadık. Bugün, o gün. Çok mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanım gereğini yaptı. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Bugün cuma, cuma namazının yüzü suyu hürmetine, kılınan namazların, edilen duaların yüzü suyu hürmetine Allah ona uzun ömürler versin. Balıkesir'in sesine kulak verdi, Allah ondan razı olsun" dedi.

KAVURMA YAPILIP DAĞITILACAK

Adak olarak kesilecek olan dananın 500 kilogram ağırlığında olduğunu söyleyen İsmail Balaban, hayvanın etinden pilav ve kavurma yapılarak şehir meydanında Balıkesirli vatandaşlara ikram edileceğini açıkladı.

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