NamaÄŸlup ÅŸampiyon

Sezon yeni baÅŸladÄ± sayÄ±lÄ±r. KÃ¶tÃ¼ durumda olanlar konuÅŸmak iÃ§in erken diyorlar ama, iyi durumdakiler gÃ¶nÃ¼llerinden geldiÄŸi gibi konuÅŸuyorlar.

GeÃ§en sezonu hatÄ±rlarsak, 5-6 takÄ±m ÅŸampiyonluÄŸu birbirlerine hediye edip durdu. Kimsenin istemedi ÅŸampiyonluÄŸu, diÄŸerlerinden biraz daha az istemeyen BeÅŸiktaÅŸ kazandÄ±.

BÃ¼lent UYGUNâ€™a gÃ¶re ÅŸampiyon BeÅŸiktaÅŸ ama, gÃ¶nÃ¼llerin ÅŸampiyonu Sivasspor. GÃ¶kmen AvcÄ± yazÄ±yor

Ã‡ok zaman geÃ§medi. Yeni sezon baÅŸladÄ± ve 4. hafta.

Son ÅŸampiyon Ã¼nvanlÄ± BeÅŸiktaÅŸ, lige namaÄŸlup Ã¼nvanÄ±yla devam ediyor. Bu sezonda ÅŸampiyon olurlar mÄ± bilinmez, durumlarÄ± pek iÃ§ aÃ§Ä±cÄ± deÄŸil. 4 maÃ§ta 1 galibiyet ve 3 beraberlikle kaybedilen puan 6. Mustafa DENÄ°ZLÄ° kÄ±zgÄ±n. Kendisine yol gÃ¶sterilmesini istemiyor. Yol gÃ¶sterenlere de gerekli sÃ¶zleri sÃ¶ylÃ¼yor.

Ben iÅŸimi bilirim, 26. haftada gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z diyor. (BunlarÄ± ÅŸimdili iÃ§inden diyor.)Â

Son yÄ±llarda BeÅŸiktaÅŸâ€™ta uygulamaya geÃ§en yeniÂ bir durum var. 6, 7, 8. haftalarda Teknik DirektÃ¶r deÄŸiÅŸtirmeyi adet edindi. Hemen akla gelenler, Del BOSQUE, TIGANA, RÄ±za Ã‡ALIMBAY, ErtuÄŸrul SAÄžLAM. O yÃ¼zden bu dÃ¶nemlerde dikkatli olmak gerekli.

GÃ¶nÃ¼llerin ÅŸampiyonu Sivasspor oldukÃ§a sÄ±kÄ±ntÄ±da. Ne oldu bilinmez ama, bu kadar kÄ±sa sÃ¼rede, bir takÄ±mÄ±n bu hale gelmesi akÄ±l alÄ±r gibi deÄŸil. Bu seneyi kayÄ±p yÄ±lÄ± olarak gÃ¶recekler herhalde.

Gelelim Galatasaray ile FenerbahÃ§eâ€™ye. KayÄ±psÄ±z geldikleri 4 haftadan sonra 5. hafta Ã§ok Ã¶nemli. GerÃ§ek durumlarÄ± belli olacaktÄ±r.

Bir kere lige verilen aralar formda olan takÄ±mlar iÃ§in sorun olur. Tam havaya girmiÅŸken, Milli maÃ§, sakatlÄ±klar, hafiften bir tatil.

SonuÃ§, her ÅŸeye yeniden baÅŸlamak.

Birde 5. haftada ki rakipler zorlu.

Galatasarayâ€™Ä±n karÅŸÄ±sÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±dan kurtulmak veya daha beter durumlara dÃ¼ÅŸme ayrÄ±mÄ±ndaki BeÅŸiktaÅŸ.

FenerbahÃ§eâ€™nin karÅŸÄ±sÄ±nda da, gÃ§en sezon bir dÃ¶nem bocalamasa, Ã§ok daha farklÄ± yerlere gelebilecekken, yerine razÄ± olan, ama bu sezona Ã§ok daha kararlÄ± baÅŸlayan Bursaspor.

5. hafta maÃ§larÄ± tamamlanÄ±nca, konuÅŸmanÄ±n tam zamanÄ± olacaktÄ±r.