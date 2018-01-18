Naklen dayakta yeni gelişme

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 14 Ocak tarihinde yaşanan olayda, birbirlerini tanıyan İ.Y.A. ile N.Ö, henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. İddiaya göre İ.Y.A., sosyal medya üzerinden N.Ö.’nün fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafını gören N.Ö. de durumu annesi A.K. ile yakınları D.Ö. (19) ve A.C.’ye (18) anlattı. Bunun üzerine 14 yaşlarındaki İ.Y.A. eve davet edildi.

Kızının resminin paylaşılmasına sinirlenen anne A.K., eve gelen genç kıza hakaret ederek tekme tokat dövmeye başladı. Genç kız tartıştığı N.Ö. ve evdeki şahıslardan A.C. tarafından da tartaklanırken o anları ise D.Ö. isimli şahıs cep telefonuyla kaydederek sosyal medya üzerinden canlı yayınladı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Görüntüleri ihbar kabul eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, önce olayın yaşandığı yeri tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 14 yaşındaki İ.Y.A'yı dövdüğü iddiasıyla N.Ö, annesi A.K. ve arkadaşları D.Ö, E.Y.K. ve A.D. dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan D.Ö, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. "Hürriyeti yoksun kılma" ve "darp" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan anne A.K. ve kızı N.Ö. ile A.D. ve E.Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.