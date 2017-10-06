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    Naim Süleymanoğlu'ndan güzel haber

    Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL / DHA
    06.10.2017 - 17:41 | Son Güncelleme:

    Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski halterci Naim Süleymanoğlu ameliyattan çıktı. Doktoru yaptığı ilk açıklamada, "Çok başarılı bir karaciğer nakli yaptık" dedi.

    Acil karaciğer nakli bekleyen efsane halterci için aranan uygun donör bulundu. Süleymanoğlu’nun akrabaları ve yakın çevresinde yapılan araştırma sonucunda testleri olumlu sonuç veren bir arkadaşının donör olmasına karar verildi. Süleymanoğlu bu sabah Ataşehir Memorial Hastanesi’nde ameliyata alındı. Donörden alınan karaciğer parçası ameliyatla Naim Süleymanoğlu’na nakledildi.

    Süleymanoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

    Ameliyat sonrası Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat açıklama yaptı. Ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği ameliyatın iyi geçtiğini belirten Polat, "Müjdeli haberimizi vermek istiyoruz; Şu an çok iyi" diye konuştu.

    Polat, "Kendisi şu an iyi. Bir süre daha yoğun bakımda kalacak" ifadesini kullandı. "Bir sorun olacağını zannetmiyorum" diyen Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, donörün de durumunun iyi olduğunu kaydetti.

    Süleymanoğlu, 25 Eylül’de karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

    Etiketler: Naim Süleymanoğlu , Karaciğer , ameliyat
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