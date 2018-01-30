Nagihan Karadere kimdir? Sevgilisi Ramiz Özbay kimdir?

Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren ve zorlu yarışmanın ardından moda programlarında da kendisini deneyen Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984 ‘te dünyaya geldi. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.



Yarışmanın ardından aldatıldığını öğrenen Nagihan Karadere, Uğur Karadere’den olaylı bir şekilde boşandı. Stilini baştan aşağı yenileyen Nagihan Karadere’nin ilk evliliğinden biri kızı var.

RAMİZ ÖZBAY KİMDİR?

Ramiz Özbay, ünlüler camiasına çok uzak bir isim değil. Ramiz Özbay, şarkıcı Hatice'nin eski eşi. Zamanında Hatice, Seda Sayan'ın programında eski eşinden şiddet gördüğünü söylemişti. Ramiz Özbay, Hollywood Prodüksiyon şirketini kuran 200'e yakın Hollywood yıldızıyla anlaşma yapan bir Türk iş adamı.