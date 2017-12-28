Naci Kahraman'dan girişimciler 5 öneri

1- ‘İkigai’nizi bulun: Japonların ‘ikigai’ adını verdiği ve ‘varoluş sebebi’ anlamına gelen bir konsept bize şunu öğretiyor: Sevdiğiniz, dünyanın ihtiyacı olan ve size para ödenecek şeyi bulun. Buna, profesyonelliğin, hayattaki amacınız ve tutkunuzla birleştiği nokta da diyebiliriz.

2- En iyi para müşteriden aldığın paradır: Melek yatırım ve girişimcileri erken aşamada destekleyen kamu fonları geçtiğimiz yıllarda oldukça gelişse de en iyi para her zaman satıştan gelen paradır. İlk sermayeyi bulmakta zorlanan girişimci adayları, ön satış yapma, abonelik, pazaryeri dediğimiz alıcı ve satıcıyı buluşturma veya sipariş usulü başlamak gibi hiç ya da az sermaye gerektiren iş modellerini irdeleyebilir. Ayrıca, ilk versiyonda müşteriden ilgi görmemeniz; iş, ürün ya da kendinizde bir şeyleri düzeltmeniz gerektiğini gösteren erken uyarı olabilir.

3- Akıl verenlerden faydalanın, ama…: İş kurma ve yürütme sürecinde çok kişi size akıl veriyordur, bu yazıdaki ben gibi. Onları iyi dinleyin ama her denileni yapmanız gerekmez. Sonuçta, iş sizin işiniz ve kimse sizin durumunuzu sizden iyi bilemez. Doğru akıl hocaları bulun ve herkesten alabileceğinizi alın. Öğrendiklerinizi birleştirip süzmek, yorumlamak ve uygulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Eleştirilere sinirlenmek yerine, sebebini anlayarak lehinize çevirin.

4- Türkiye’nin dünyanın yüzde 1’i: İşini iyi yapan insanlara Türkiye’de her zaman ihtiyacımız var. Ürün veya hizmetlerini yurtdışına satabilenlere de bir o kadar. Türkiye’nin nüfus ve ekonomik olarak dünyanın yaklaşık yüzde 1’i olduğunu aklınızda tutun. Farklı coğrafyalar işiniz için satış noktaları olabileceği gibi öğreticidir de.

5- Bu kolay bir iş değil: Kimse size, herkesin hemen bugün girişimci olabileceğini, iş kurmanın kolay olduğunu söylemedi. Yeterli tecrübeniz, paranız yoksa kendinizi ve ilgili sektör bilginizi geliştireceğiniz işlerde tecrübe kazanmaya ve para biriktirmeye çalışın.