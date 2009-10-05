NA - MAÄžLUP

GeÃ§en hafta Galatasaray'Ä±n EskiÅŸehir'le berabere kalmasÄ± FenerbahÃ§e'yi bu yolda yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ± zaten. Bu hafta da EskiÅŸehir ve Galatasaray'Ä±n â€“ sanki kaderin birer cilvesi gibi â€“ malubiyetle tanÄ±ÅŸmalarÄ± bu sefer de na- maÄŸlubiyet yolunda tek rakip bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ± kendisine, o da bu akÅŸam ki rakibi GenÃ§lerbirliÄŸi idi.Â Â Â

SarÄ± Lacivertliler bu akÅŸam hem rekoru kÄ±rdÄ±lar hem de na-maÄŸlup serilerine devam iÃ§in bir haftayÄ± daha geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ oldular.

Åžerife Ã‡aldenk yazÄ±yor

Ligin genÃ§ ve diri takÄ±mÄ± GenÃ§lerbirliÄŸi deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± rakibi FenerbahÃ§e'den ilk yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Guiza â€“ Alex paslaÅŸmasÄ±ndan doÄŸan bir gol yedi ve durum 1-0 oldu.Â

MaÃ§ baÅŸÄ±ndan itibaren her iki takÄ±m da Ã§ok iyi futbol oynadÄ±, en Ã¶nemlisi futbolcular haftalardÄ±r yaÅŸanan gerginliklerden sonraÂ centilmence bir maÃ§ Ã§Ä±karmalarÄ± nedeniyle teÅŸekkÃ¼rÃ¼ hak ediyorlar. Sahada ufak-tefek gerginliklerin dÄ±ÅŸÄ±nda her iki takÄ±m oyuncularÄ± sadece futbol oynamayÄ± tercih ettiler, birbirlerini tahrik etmediler.

Bir de FenerbahÃ§e iÃ§in ÅŸu sÃ¶ylenebilir belki; ligin baÅŸÄ±ndan beri oynadÄ±ÄŸÄ± en iyi futboldu.

Futbolun bir takÄ±m oyunu olduÄŸunu - belki kiÅŸisel yeteneklerin zaman zaman Ã¶n plana Ã§Ä±kabileceÄŸi durumlar olabilir â€“ hepsi hatÄ±rlamÄ±ÅŸlardÄ±. Her bir futbolcu teker teker Ã§ok iyiydiler bu da takÄ±m halinde iyi olmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Daum futbolcularÄ±nÄ± hafta iÃ§i 8/8 yapmaya Ã¶ylesine konsantre etmiÅŸ olmalÄ± ki; kaleci Volkan hatasÄ±z bir maÃ§ Ã§Ä±kardÄ±. Bir tek top bile sektirmedi. YÃ¼zde yÃ¼z denebilecek, mucizevi golleri engelledi.

Onun dÄ±ÅŸÄ±nda kÃ¶tÃ¼ denebilecek kimse yoktu sahada, belki vardÄ± ama takÄ±m olarak oynanan iyi oyun bu eksiklikleri gÃ¶rmemizi engelledi.

MaÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± tek golle geÃ§en FenerbahÃ§e'de ikinci yarÄ±da kaptan Alex yine sahnedeydi, bu sefer Santos'un asistiyle ikinci golÃ¼ buldu. Ä°lk golde asisti yapan GÃ¼iza iÃ§in tekrar tekrar izlenecek, ders niteliÄŸinde iki pozisyon: Son VuruÅŸlar NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

MaÃ§ bitimine yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 8/8 'i 3 golle yakalamanÄ±n daha ÅŸÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸ olacak ki; Lugano geÃ§en seneden alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz kafa gollerinden birini daha attÄ±.

Futbol ligimizde yaÅŸanan tatsÄ±z olaylarÄ± bu akÅŸam oynanan bu maÃ§la birlikte unutmak ve bundan sonra sahada sadece futbolcularÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± oyunu seyretmek istiyoruz.

SÃ¶kÃ¼lÃ¼p atÄ±lan sandalyeleri; ona buna savrulan kÃ¼fÃ¼rleri; kafalarÄ±, gÃ¶zleri yarÄ±lmÄ±ÅŸ insanlarÄ± deÄŸil.

BugÃ¼n A.GÃ¼cÃ¼ â€“ G..Saray maÃ§Ä±nda yaÅŸananlar da bir son olmalÄ± artÄ±k. Kim yapÄ±yorsa bu taÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ± deÄŸil maÃ§a gelmek, maÃ§ dahi seyretmeyi dahi hak etmiyorlar.