NA - MAÄžLUP

Geçen hafta Galatasaray'ın Eskişehir'le berabere kalması Fenerbahçe'yi bu yolda yalnız bırakmıştı zaten. Bu hafta da Eskişehir ve Galatasaray'ın – sanki kaderin birer cilvesi gibi – malubiyetle tanışmaları bu sefer de na- mağlubiyet yolunda tek rakip bırakmıştı kendisine, o da bu akşam ki rakibi Gençlerbirliği idi.

Sarı Lacivertliler bu akşam hem rekoru kırdılar hem de na-mağlup serilerine devam için bir haftayı daha geride bırakmış oldular.

Şerife Çaldenk yazıyor

Ligin genç ve diri takımı Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı rakibi Fenerbahçe'den ilk yarının başında Guiza – Alex paslaşmasından doğan bir gol yedi ve durum 1-0 oldu.

Maç başından itibaren her iki takım da çok iyi futbol oynadı, en önemlisi futbolcular haftalardır yaşanan gerginliklerden sonra centilmence bir maç çıkarmaları nedeniyle teşekkürü hak ediyorlar. Sahada ufak-tefek gerginliklerin dışında her iki takım oyuncuları sadece futbol oynamayı tercih ettiler, birbirlerini tahrik etmediler.

Bir de Fenerbahçe için şu söylenebilir belki; ligin başından beri oynadığı en iyi futboldu.

Futbolun bir takım oyunu olduğunu - belki kişisel yeteneklerin zaman zaman ön plana çıkabileceği durumlar olabilir – hepsi hatırlamışlardı. Her bir futbolcu teker teker çok iyiydiler bu da takım halinde iyi olmalarını sağladı.

Daum futbolcularını hafta içi 8/8 yapmaya öylesine konsantre etmiş olmalı ki; kaleci Volkan hatasız bir maç çıkardı. Bir tek top bile sektirmedi. Yüzde yüz denebilecek, mucizevi golleri engelledi.

Onun dışında kötü denebilecek kimse yoktu sahada, belki vardı ama takım olarak oynanan iyi oyun bu eksiklikleri görmemizi engelledi.

Maçın ilk yarısını tek golle geçen Fenerbahçe'de ikinci yarıda kaptan Alex yine sahnedeydi, bu sefer Santos'un asistiyle ikinci golü buldu. İlk golde asisti yapan Güiza için tekrar tekrar izlenecek, ders niteliğinde iki pozisyon: Son Vuruşlar Nasıl Yapılır?

Maç bitimine yaklaşıldığında 8/8 'i 3 golle yakalamanın daha şık olacağını düşünmüş olacak ki; Lugano geçen seneden alışık olduğumuz kafa gollerinden birini daha attı.

Futbol ligimizde yaşanan tatsız olayları bu akşam oynanan bu maçla birlikte unutmak ve bundan sonra sahada sadece futbolcuların oynadığı oyunu seyretmek istiyoruz.

Sökülüp atılan sandalyeleri; ona buna savrulan küfürleri; kafaları, gözleri yarılmış insanları değil.

Bugün A.Gücü – G..Saray maçında yaşananlar da bir son olmalı artık. Kim yapıyorsa bu taşkınlıkları değil maça gelmek, maç dahi seyretmeyi dahi hak etmiyorlar.