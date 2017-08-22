Mynet.com'da önemli atamalar

Mynet.com’un İçerikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Şebnem Sezen Çomoğlu getirildi. Mynet.com’un Sıcak haber ve mynet kadın, mynet yemek gibi life style servis ve kategorilerinin toplululuk ve içerik yönetiminden sorumlu olacak. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimi Bölümü’nden mezun olan Şebnem Sezen Çomoğlu, 2004 yılında başladığı kariyerine DONE, 7Story gibi firmalarda ürün ve iş geliştirme alanlarında çeşitli görevler üstlenerek devam etti. Pazarlama, ürün geliştirme ve iş ortakları yönetimi konularında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Çomoğlu, Avea ve Turkcell’de çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde rol aldı.

Mynet.com’da, markalara özel içerik ve kreatif uygulamalar üreten Content Studio’nun ekip liderliğine Orsan Erksoy atandı. 1 Ağustos tarihinde göreve başlayan Erksoy, mobil uygulamalar, web varlıkları ve lifestyle içeriklerinde markalı yaratıcı native içeriklerin oluşturulmasında rol oynayacak. Interaktif medya kanallarında planlama ve entegre marketing çalışmalarıyla birlikte, Yaratıcı Medya Stratejileri ve Uygulanabilir Yaratıcılık gibi alanlarda 20 yıllık tecrübeye sahip olan Erksoy, daha önce uluslararası medya satın alma şirketleri OMD, MindShare and MediaCom gibi firmalarda çeşitli yöneticilik görevlerini sürdürmüştü.

Mynet.com’un Gelirlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ise Levent Karabeyoğlu oldu. Dijital satış ve pazarlama, mobil pazarlama ve e-ticaret alanlarında uzmanlığa sahip Karabeyoğlu, şirketin direkt satış, programatik reklamcılık, native reklamcılık, işbirlikleri gibi gelir alanlarından sorumlu olacak. 1992 yılında Saint Benoit lisesini bitiren ve 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi mezun olan Levent Karabeyoğlu, son olarak Akbank’ta Dijital Satış ve Pazarlamada VP olarak görev yaptı.