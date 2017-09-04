"Myanmar‘ı BM’de gündeme getireceğim"

MYANMAR’A YARDIM ULAŞTIRDI

Tüm İslam dünyasının büyük savaşlarla iç içe olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: “Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de, Libya’da bunları yaşadık. Hele hele Myanmar’da maalesef çok büyük katliamlar yapıldı. İnsanlık Myanmar katliamına sessiz kaldı. Televizyonlarda öyle zannediyorum ki o Myanmar’ın Müslümanlarının, Rohingya Müslümanlarının düştüğü hali izlediniz. Nasıl çileler çektiğini gördünüz. Köylerinin nasıl yakıldığını gördünüz. Bizler Türkiye olarak, Kızılayımızla, AFAD’ımızla buralara yardımlarımızı ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz.

SADECE SECDEDE EĞİLİRİZ

(Vatandaşların, “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganları üzerine) Biz sadece rükuda, sadece secdede Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Hiçbir beşeri gücün karşısında eğilmedik ve inşallah eğilmeyeceğiz. Myanmar sürecini de ayın 19’unda BM Genel Kurulu’nda en geniş manada gündeme getireceğim. Oradaki liderlerle bunları konuşacağız. Ama bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 20’ye yakın dünya lideriyle bu konuları görüştüm, görüşüyorum. Tabii ki tüm bu görüşmelerimizde netice aldığımız veya alacağımız liderler var. Herkes aynı hassasiyeti taşımıyor. Varsınlar taşımasınlar, biz görevimizi yapacağız.”

Türkiye’nin güneyindeki gelişmelere değinen Erdoğan şunları söyledi: “Bizim oralarda DEAŞ ile verdiğimiz mücadeleyi biliyorsunuz. Irak’ta verdiğimiz mücadeleyi biliyorsunuz. Bakınız ilk defa Kurban Bayramı’nda Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız, Milli Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız, bakanlarımızın bir kısmı sınırlardaki kıtaları dolaştılar. Oralarda askerimizle beraber oldular, onlarla karavanaya kaşık çaldılar. Çünkü bunları artık beraber yaşamamız lazım ki eriyle, erbaşıyla, subayıyla, komutanıyla herkes aynı ruhu yaşasın.”

TOPLU KONUTLAR AÇALIM

Erdoğan, yollarıyla, doğalgazıyla, her şeyiyle Çatalca’ya büyükşehirin bulaşmış vaziyette olduğunu da vurgulayarak, “Ama yeterli değil. Artık biliyorsunuz köy yok, mahalle var. Dolayısıyla o mahalle kültürünü de yaşamamız lazım. Az önce ilçe başkanımıza dedim ki yakında toplu konutlar, okullarımızla ilgili teslimler, açılışlar yapalım. Onun için hazırlığınızı yapın” diye konuştu.