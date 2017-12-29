Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Myanmar'da tutuklanan TRT World çalışanları serbest bırakıldı

    Myanmar'da tutuklanan TRT World çalışanları serbest bırakıldı

    BBC Türkçe
    29.12.2017 - 14:03 | Son Güncelleme:

    Myanmar'da insansız hava aracıyla (İHA) izinsiz görüntü aldıkları gerekçesiyle 2 aydır tutuklu olan TRT World ekibi, haklarındaki ek suçlamaların düşürülmesini takiben serbest bırakıldı.

    Myanmarda tutuklanan TRT World çalışanları serbest bırakıldı

    TRT yönetimi, mahkeme kararının ardından serbest bırakılan personelin hapishaneden Yangon Havalimanı'na transferi ve sonrasında sorunsuz bir şekilde Myanmar'dan ayrılabilmeleri için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını duyurdu.

    Kanalın İstanbul ofisinde muhabir olarak çalışan Malezya vatandaşı Mok Choy ile Singapur vatandaşı kameraman Lau Hon Meng ile Myanmar vatandaşları tercüman Aung Naing Soe ve sürücü Hla Tin, 27 Ekim'de başkent Nepido'daki parlamento binası yakınlarında yapacakları çekim öncesinde gözaltına alınmışlardı.

    TRT World ekibi, 10 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece haklarındaki ilk suçlama olan "Havacılık Yasalarını ihlal"den ikişer ay hapse mahkum edilmişti.

    Ekine yöneltilen ve daha sonra mahkemece düşürülen suçlama ise "İthalat ve İhracat Kanunu ile Göçmenlik Yasalarını ihlal"di.
    TRT, ekibin hazırlayacağı belgeselle ilgili çalışmaların detaylarının Myanmar Bilgi Bakanlığı ile paylaşıldığını ama buna rağmen tutuklandıklarını bildirmişti.

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Myanmar'daki muhataplarıyla temas kurmuş ve TRT World çalışanlarının serbest bırakılması için hukuki zemin çerçevesinde girişimlerde bulunmuştu.

    Myanmarda tutuklanan TRT World çalışanları serbest bırakıldı

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri