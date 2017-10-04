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    Hürriyet >Teknoloji>Myanmar devlet sitelerini Türk hacker'lar çökertti

    Myanmar devlet sitelerini Türk hacker'lar çökertti

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 10:06 | Son Güncelleme:

    Cyber-Warrior TIM Akıncılar adlı Türk Hacker Grubu Myanmar Hükümeti Web sitesine ve bir çok resmi devlet sitelerine siber saldırı düzenledi.

    Sık sık yaptıkları siber saldırılar ile gündeme gelen Cyber-Warrior TIM Akıncılar Arakan'da müslümanlara katliam ve zulüm yapan Myanmar Hükumetini hedef aldı.

    Cyber-Warrior TIM Akıncılar grubu, yaptığı siber saldırılarla, aralarında Myanmar Hükümeti sitesi, Myanmar Ekonomi Bakanlığı, Myanmar Ticaret Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu bir çok siteyi hackledi.

    Grup, Myanmar Hükümeti sitesine yazdıkları mesajda Türkçe ve İngilizce olarak; "Zalimler için yaşasın Cehennem" mesajını bıraktı.

    Cyber-Warrior TIM Akıncılar adlı grubun yaptığı açıklamada da “AKINCILAR olarak Myanmar’da Müslüman Kardeşlerimize Yapılan Zulüm’e Sessiz Kalmadık Kalmayacağız. Zülmun başladığı günden beri durmadık. Bu ümmete bu millete saldıran herkese Cyber-Warrior TIM AKINCILAR interneti, sanal alemi her zaman dar edecektir! Myanmar Hükümeti sitesi, Myanmar Ticaret Bakanlığı Sitesi Milli Eğitim sitesi, ile beraber bir çok devlet sitesine AKINCILAR mührünü bastık ve birçok veriyi ele geçirdik. Çalışmalarımız devam etmektedir ve ilerleyen zaman da bunların devamı gelecektir.” denildi.

    Etiketler: myanmar , hacker , güvenlik
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