Myanmar, Arakan'da tek taraflı ateşkesi reddetti

ARSA, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (Arsa) saldırgan askeri operasyonlara yönelik geçici ateşkes ilan ediyor" denildi.

​Etnik ve dini geçmişine bakılmaksızın krizden etkilenen tüm kurbanlara insani yardım yapılması çağrısında bulunan ARSA, ateşkesin 9 Ekim'e kadar süreceğini belirtti.

Fakat Myanmar hükümeti, kendilerine ‘insani molaya karşılık vermeleri' talebinde bulunan ARSA'nın tek taraflı ateşkesini reddetti.

Myanmar hükümet sözcüsü Zaw Htay, "Teröristlerle iş birliği yapmaya yönelik bir politikamız yok" dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, 25 Ağustos'ta ARSA'nın polis karakollarına düzenlediği saldırılar sonrası Myanmar ordusunun Rakhine (Arakan) eyaletinde büyük bir operasyon başlatmasının ardından, 294 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı.

Arakanlılar, Myanmar ordusunun ARSA'ya yönelik operasyonlarının toplu sivil ölümlerine yol açtığını ve yüzlerce köyün yanmasına sebep olduğunu, insanların da bu sebeple Bangladeş'e kaçtığını söylüyor.

YENİ KAMP İÇİN 8 HEKTARLIK ALAN TEKLİFİ



Öte yandan Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Shahriar Alam, hükümetin, Arakanlı Müslümanların kaldığı Kutupalong'daki kampın yakınında, yeni gelenler için bir kamp inşa edilmesi adına yaklaşık 8 hektarlık bir alan teklif ettiğini bildirdi.

Alam, yeni gelenlerin kaydının bugün yapılacağını da sözlerine ekledi.

DALAY LAMA: BUDA OLSAYDI ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YARDIM EDERDİ

Bu arada Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetle ilgili ilk kez konuştu.

Budistlerin çoğunlukta bulunduğu Myanmar'daki krizle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Dalay Lama, "Müslümanları rahatsız eden bu insanlar, Buda'yı hatırlamalı. O kesinlikle bu zavallı Müslümanlara yardım ederdi. Bunu hala hissediyorum, çok üzücü" dedi.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Başkanı Zeid Ra'ad Al Hussein, "Myanmar'ın durumu 'etnik temizliğin ders kitabı örneği'" dedi.

Zeid, geçtiğimiz aydan bu yana Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıların "açıkça orantısız" olduğunu söylerek Myanmar'ın "acımasız güvenlik operasyonu"nu kınadı.