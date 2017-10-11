 Muzla yapabileceğiniz 3 muhteşem tatlı

MUZLU PUDİNG
Malzemeler
2 adet kabuğu soyulmuş, olgun muz, 3 yumurta sarısı, 1/4 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı vanilya, 2,5 su bardağı süt. Servis için kremşanti ve vanilyalı gofret.
Hazırlanışı
Muzları, yumurta sarılarını, şekeri, nişastayı, vanilyayı ve sütü blender'a koyup kıvamı pürüzsüzleşene kadar çevirin. Bu karışımı bir sos tavasına alarak orta ateşte koyulaşana kadar 8-10 dakika pişirin. Ateşten aldıktan sonra ısıya dayanıklı bir kaba boşaltıp üzerini kapatın. En az 4 saat soğumaya bırakın. Servis için kaşıkla alıp kâselere koyun. Üzerine gofret ve kremşanti ekleyin. Kâse dolana kadar kat kat eklemeye devam edin. Bu haliyle servis edebilir ya da 4 saate kadar dolapta bekletebilirsiniz.
MUZLU LOKMA
Malzemeler
2 adet kabuğu soyulmuş, olgun muz, 150 gram hazır krep hamuru karışımı, 1/2 tatlı kaşığı tarçın, 1 su bardağından biraz az süt, kızartmak için yağ, üzerine serpmek için pudra şekeri.
Hazırlanışı
Bir karıştırma kabında çatal kullanarak muzlarınızı ezin. Krep hamuru karışımını, tarçını ve sütü ekleyin. Hamur özleşene kadar çırpın. Bir yemek kaşığı yardımıyla kızgın yağa lokmaları tek tek atın. Altın rengi olana ve içleri pişene kadar 2-3 dakika kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri ya da tercih ettiğiniz başka bir sosu ekleyerek servis yapın.
ÇİKOLATALI MUZLU ÖRGÜ TATLISI
Malzemeler
2 adet kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş muz, 1 yaprak milföy hamuru, 1/2 fincan çikolatalı fındık ezmesi, 1 çırpılmış yumurta.
Hazırlanışı
Fırınınızı 220 dereceye ayarlayıp ısınmaya bırakın. Çikolatalı fındık ezmenizi milföy hamurunun ortada kalan üçte birlik bölümüne yayın. Fındık ezmesi katmanının üzerine dilimlediğiniz muzları yerleştirin. (Dilimler üst üste gelebilir) Milföy hamurunun sağ ve sol üst köşelerinden birer üçgen parça kesin. Hamurun her iki tarafını da genişliği 2,5 santim civarındaki dilimlere ayırın. Hamurun üst tarafını muzların ilk sırasını kapatacak şekilde içe katlayın. Kestiğiniz 2,5 santim civarındaki dilimleri saç örgüsü gibi çaprazlayarak muzların üzerine kapatın. Kenarlarda kalan fazla hamurları kesin ve alt kısmı kapatarak saç örgülerini sağlamlaştırın. Üzerine çırpılmış yumurta sürüp yağlı kâğıt yaydığınız tepsiye alın. Fırında 15 dakika kadar pişirin. Dilimlemeden önce 10 dakika soğumasını bekleyin.
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