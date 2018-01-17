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Müzisyenliği babasından devralan 5 isim

Baba mesleği denildiği zaman akla ilk olarak manavlık, restorancılık veya avukatlık geliyor değil mi? ‘Avukat Cemil Bey’in oğlu da avukat çıkmış bak.’ ya da ‘Hayri efendinin oğlan da babası gibi temiz dükkan işletiyor.’ gibi lafları çok duymuşuzdur. Bizim kültürümüzde baba mesleğini devam ettiren evlat hayırlı evlattır. Ama baba mesleği milyonların hayranlığı kazanmak ve unutulmaz şarkılar yazmak olunca işin rengi biraz değişiyor. Bunu yapmak büyük cesaret işi oluyor. İşte efsane isimlerin hayırlı evlatlarına birkaç örnek.

Doğan BURDA
17.01.2018 - 11:48 | Son Güncelleme :

1- John Lennon / Sean Lennon

Bu listede işi en zor olan kişi kuşkusuz Sean Lennon. Babası Beatles’ın temel direklerinden biri, annesi de Beatles’in dağılma nedenlerinin en önemlisi. Zaten bu baskılar yetmiyormuş gibi Sean, elinde gitarıyla büyük soyadının altında ezilmeden müzik yapmaya çalışıyor.

2- Tim Buckley / Jeff Buckley

Buckley ailesinin ürettiği bir şarkıyı dinlerken bu iki insanın da gereğinden çok erken dünyadan göçmüş olmalarına bir kere daha isyan edesiniz gelir. Araları Lennongiller kadar iyi olmasa da Jeff Buckley de babası gibi sesiyle insanları büyüleyen bir müzisyen olmayı başarmıştır.

Müzisyenliği babasından devralan 5 isim

3- Ozzy Osbourne / Kelly Osbourne

Listenin en zayıf halkası tartışmasız Kelly Osbourne diyebiliriz. Heavy Metal’in en önemli isimlerinden olan babası Ozzy’nin yolundan gitmeyi kısa bir süreliğine deneyen Kelly, gerek şarkı seçimleri gerekse de fena yapmacık medyatikliği yüzünden ‘awesome’ kitlesinden başkasının dikkatini çekemedi.

Müzisyenliği babasından devralan 5 isim

4- Bob Dylan / Jacob Dylan

Bir başka cesaret timsali isim de Jacob Dylan’dır. Nasıl bir cesarettir ki Dylan gibi dev bir soyadını temsil etmekten korkmaz insan. Bu manav Nurettin Bey’in oğlu olmaya benzemez. Ama Jacob Dylan 1989 yılından beri grubu The Wallflowers ile gayet başarılı bir kariyeri sürdürmektedir. Baban Bob Dylan, yakışıklısın, yeteneklisin ve sesin de güzel. O zaman baba mesleğini yapmayacaksın da ne yapacaksın.

Müzisyenliği babasından devralan 5 isim

5- John Bonham / Jason Bonham

Rock tarihinin en önemli davulcularından olan John Bonham’ın ölümü Led Zeppelin’i bitirdi. Grup John Bonham’dan sonra bir daha albüm yapmadı ve çok özel koşullar altında bir araya gelerek konserler düzenledi. Bu konserlerde de davulda onlara efsane John Bonham’ın oğlu yetenekli Jason eşlik etti. Bağlılık ve vefa konusunda Led Zeppelin gibisi az bulunur. Jason Bonham bu konserlerde babasından devraldığı koltuğu başarıyla temsil etti ve babasının ismini daha da ölümsüzleştirdi.

Müzisyenliği babasından devralan 5 isim

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