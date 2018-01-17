Müzisyenliği babasından devralan 5 isim

1- John Lennon / Sean Lennon

Bu listede işi en zor olan kişi kuşkusuz Sean Lennon. Babası Beatles’ın temel direklerinden biri, annesi de Beatles’in dağılma nedenlerinin en önemlisi. Zaten bu baskılar yetmiyormuş gibi Sean, elinde gitarıyla büyük soyadının altında ezilmeden müzik yapmaya çalışıyor.

2- Tim Buckley / Jeff Buckley

Buckley ailesinin ürettiği bir şarkıyı dinlerken bu iki insanın da gereğinden çok erken dünyadan göçmüş olmalarına bir kere daha isyan edesiniz gelir. Araları Lennongiller kadar iyi olmasa da Jeff Buckley de babası gibi sesiyle insanları büyüleyen bir müzisyen olmayı başarmıştır.

3- Ozzy Osbourne / Kelly Osbourne

Listenin en zayıf halkası tartışmasız Kelly Osbourne diyebiliriz. Heavy Metal’in en önemli isimlerinden olan babası Ozzy’nin yolundan gitmeyi kısa bir süreliğine deneyen Kelly, gerek şarkı seçimleri gerekse de fena yapmacık medyatikliği yüzünden ‘awesome’ kitlesinden başkasının dikkatini çekemedi.

4- Bob Dylan / Jacob Dylan

Bir başka cesaret timsali isim de Jacob Dylan’dır. Nasıl bir cesarettir ki Dylan gibi dev bir soyadını temsil etmekten korkmaz insan. Bu manav Nurettin Bey’in oğlu olmaya benzemez. Ama Jacob Dylan 1989 yılından beri grubu The Wallflowers ile gayet başarılı bir kariyeri sürdürmektedir. Baban Bob Dylan, yakışıklısın, yeteneklisin ve sesin de güzel. O zaman baba mesleğini yapmayacaksın da ne yapacaksın.

5- John Bonham / Jason Bonham

Rock tarihinin en önemli davulcularından olan John Bonham’ın ölümü Led Zeppelin’i bitirdi. Grup John Bonham’dan sonra bir daha albüm yapmadı ve çok özel koşullar altında bir araya gelerek konserler düzenledi. Bu konserlerde de davulda onlara efsane John Bonham’ın oğlu yetenekli Jason eşlik etti. Bağlılık ve vefa konusunda Led Zeppelin gibisi az bulunur. Jason Bonham bu konserlerde babasından devraldığı koltuğu başarıyla temsil etti ve babasının ismini daha da ölümsüzleştirdi.