'Müzisyen kadına dayak' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İşte o açıklama:

"04.08.2017 günü bazı basın kuruluşlarında yer alan "Müzisyen kadınha polis dayağı, terörist ilan edip odaya kapattılar başlıklı haberlerle ile ilgili olarak kamuoyuna bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

02.08.2017 günü saat 17.40 sıralarında Kadıköy metrosu doğu turnikilerine gelen G.E isimli bayan şahsın çantasına özel güvenlik görevlilerine bırakmak istediği özel güvenlik görevlilerinin çantayı alamayacaklarını belirtmesi üzerine şansın "Bomba mı var" şeklinde bağırması ve devamında kendisini uyarmak için gelen polis memurlarından birinin boğazını sıkarak hakaret etmesi neticesinde şahıs gözaltına alınmış olup şahıs hakkında Görevli Memura Mukavemet, hakaret ve kasten yaralama konularında işlem yapılmıştır."