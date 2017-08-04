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    'Müzisyen kadına dayak' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 13:13Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 13:13

    Müzisyen Gülşah Erol, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İstanbul Kadıköy metro girişinde polisler tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Bu iddiayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

    İşte o açıklama:

    "04.08.2017 günü bazı basın kuruluşlarında yer alan "Müzisyen kadınha polis dayağı, terörist ilan edip odaya kapattılar başlıklı haberlerle ile ilgili olarak kamuoyuna bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

    02.08.2017 günü saat 17.40 sıralarında Kadıköy metrosu doğu turnikilerine gelen G.E isimli bayan şahsın çantasına özel güvenlik görevlilerine bırakmak istediği özel güvenlik görevlilerinin çantayı alamayacaklarını belirtmesi üzerine şansın "Bomba mı var" şeklinde bağırması ve devamında kendisini uyarmak için gelen polis memurlarından birinin boğazını sıkarak hakaret etmesi neticesinde şahıs gözaltına alınmış olup şahıs hakkında Görevli Memura Mukavemet, hakaret ve kasten yaralama konularında işlem yapılmıştır."

    İstanbul Metrosunda kadın müzisyene dayak iddiasıİstanbul Metrosu'nda kadın müzisyene dayak iddiası

    Etiketler: istanbul , Metro , Gülşah Erol , istanbul emniyet müdürlüğü
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