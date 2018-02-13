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    Müzisyen cinayeti sanığına 25 yıl hapis cezası

    ESKİŞEHİR, (DHA)
    13.02.2018 - 12:00 | Son Güncelleme:

    ESKİŞEHİR’de, eğlence mekanında müşteriler arasında çıkan ve çalışanların da katıldığı kavgada müzisyen Seydihan Çalışkanoğlu’nu (33) bıçakla öldüren Emrah Karaoğlu (26), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Olay, 28 Mart 2017 tarihinde, İstiklal Mahallesi Adalar Sokak’taki eğlence mekanında meydana geldi. Babası Hüseyin Karaoğlu (60) ile birlikte eğlenip, alkol alan Emrah Karaoğlu, masalarına ait sandalyeye ceketini bırakan ve yan masalarında oturan kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mekan çalışanları, baba ile oğlunu dışarı çıkardı. Sokakta devam eden tartışmada Emrah Karaoğlu, eğlence mekanında müzisyenlik yapan Seydihan Çalışkanoğlu’nu bıçakladı. Ağır yaralanan Çalışkanoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Olayın ardından baba- oğul, taksiye binipkaçarken,polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Emrah Karaoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, babası Hüseyin Karaoğlu ise serbest bırakıldı.

    Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Emrah Karaoğlu hakkında, ’kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Karaoğlu, son duruşmada pişman olduğunu söylerken, öldürülen Seydihan Çalışkanoğlu’nun eşi Bahar Çalışkanoğlu da sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

    Mahkeme heyeti, Emrah Karaoğlu’nu 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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    Etiketler: Eskişehir , Cinayet , Seydihan Çalışkanoğlu , son dakika
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