Müzikte kendi 'Muud'unu seç

Daha önce Türk Telekom Müzik olan Türk Telekom’un online müzik platformu, artık Muud markasıyla kullanıcılara hizmet verecek. Muud.com.tr, web sitesinin yanı sıra iOS ve Android uygulamalarından da ulaşılabilen Muud’ta yerli ve yabancı müzik katalogları bulunuyor. Muud, kişiselleştirilmiş keşfet menüsüyle de dikkat çekiyor. Kullanıcılar keşfet menüsüyle sevdikleri türlere ve sanatçılara seçerek yeni şarkılara, albümlere, listelere, haberlere ve etkinliklere ulaşabilecek.



Buna ek olarak Muud’ta çevrimdışı müzik dinleme özelliği de yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre Muud Premium üyelik ilk ay ücretsiz olarak sunulacak. Ücretsiz üyelik süresi bittiğinde ise aylık 4.99 TL’ye Muud’a üye olunabilecek. Türk Telekom mobil abonelerini ise Muud üzerinden dinledikleri şarkılar için kotalarını harcamayacak. Muud, aynı zamanda Türkiye’deki online müzik pazarındaki rekabeti arttıracak. Türkiye’de şu anda Spotify ve Apple Music gibi yabancı şirketlerin yanı sıra Turkcell’in geliştirdiği ‘fizy’ adındaki online müzik platformları da bulunuyor.



YENİLENDİ, GELİŞTİ

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Türk Telekom Müzik çatısı altında yürüttüğümüz dijital müzik servislerimizi yeniledik, geliştirdik, muazzam bir akıllı müzik platformu oluşturduk” dedi.