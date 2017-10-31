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Müzik tarihine ışık tutan 6 mükemmel belgesel

Dünyada neler olup bitmiş, kim kimi neden baskı altına almış, bazı ülkeler neden daha yaşanabilir gibi görünür, basit bir melodi bütün insanlığa nasıl aynı duyguları yaşatır gibi sorular geliyorsa arada bir aklınıza, size önerdiğimiz bu müzik belgesellerine bir göz atın. Modern zaman kahramanlarının hayatları, konserleri, felsefeleri ve notaları arasından kendi tarihinizi de göreceksiniz.

Kaynak: Doğan Burda
31.10.2017 - 11:42 | Son Güncelleme :

1- Elvis - That’s Way It Is (1970)

Elvis Presley için neden kral dendiğini merak ediyorsanız cevabı bu belgeselde bulabilirsiniz. Efsanevi konserlerinden görüntüler, sahne arkası görüntüleri ve röportajlar ile bazen eğlenceli, bazen gergin ama çoğunlukla alaycı bir Elvis görmeye hazır olun.

Müzik tarihine ışık tutan 6 mükemmel belgesel

2- Woodstock (1970)

1969 yılında yapılan ve dağlar taşlar boyunca süren bir insan kalabalığının katıldığı festivali en gerçekçi haliyle yaşamak isterseniz bu filmi mutlaka izleyin. Festivalden hemen sonra gösterime giren ve bir de Oscar ödülü kazanan filmi izlerken yerinizde duramayacaksınız.

Müzik tarihine ışık tutan 6 mükemmel belgesel

3- Pink Floyd Live in Pompei (1972)

Pink Floyd’un Roger Waters’ın tabiriyle ‘taş gibi’ bir grupken kaydettikleri bu film aslında bir konserdir ama seyirciler binlerce yıl evvel yanardağ patlaması sonucu yok olmuş Pompei halkıdır. Bu kayıttan bir yıl sonra gelmiş geçmiş en başarılı müzik olaylarından bir olan ‘Dark Side of the Moon’ albümünü çıkartan dörtlünün gözlerinden fışkıran yaratıcılığı izlemeye hazır olun.

Müzik tarihine ışık tutan 6 mükemmel belgesel

4- Marley (2012)

Ölümü üzerinden 35 yıl geçmiş olmasına rağmen halen en çok dinlenen ve bilinen efsanelerden olan Bob Marley’in hayatını anlatan belgesel, aslında bir müziğin ve sesin neleri değiştirebileceğinin de kanıtıdır. Jamaika’nın en yoksul bölgesinden çıkıp, dünyanın en devrimci müzisyenlerinden biri haline gelen Marley’in ilham verici yaşamını izlemek için daha fazla beklemeyin.

Müzik tarihine ışık tutan 6 mükemmel belgesel

5- Cobain – Montage of Heck (2015)

Kurt Cobain ismi bazılarımız için çok fazla şey ifade eder. 90’ların başında dünyaya çarpan ve geçen bir yıldız olan Cobain’in kısa yaşamı ve müzik dehasını bir de kızından dinlemek isterseniz bu filmi izlemelisiniz. Konserler, sahne arkası kayıtlar ve Cobain’in kendi çektiği görüntülerin de yer aldığı belgesel çocukluğundan ölümüne kadar olan süreyi detaylı bir şekilde ekrana taşıyor.

Müzik tarihine ışık tutan 6 mükemmel belgesel

6- What Happened Miss Simone? (2015)

Irkçılığın karşısında bir nota duvarı olarak dikilen muhteşem ses Nina Simone’nun hayatını anlatan 2015 tarihli bu belgesel, bir müzikseverin mutlaka izlemesi gereken bir yapım. Sesi, yeteneği, seçimleri, sözleri ve gücü ile sizi yerle bir edecek olan belgeseli izlerken hazırlıklı olmanızı öneririz.

Müzik tarihine ışık tutan 6 mükemmel belgesel

Etiketler: müzik belgeseli , en iyi müzik belgeselleri , keyif
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