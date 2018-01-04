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    Müzik öğretmenlerinden Türk Halk Müziği korusu

    İHA
    04.01.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:

    Malatya’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardaki müzik öğretmenleri Türk Halk Müziği Korusu kurdu. Koronun ilk konseri 17 Ocak’ta.

    İl genelindeki çeşitli okullarda görev yapan 45 müzik öğretmeninin yer aldığı koro, ilk konserini 17 Ocak’ta verecek. Koro çalışmaları hakkında bilgi veren Müzik Öğretmeni İrfan Yılmaz, “Valimizin, Milli Eğitim Müdürümüzün talimatlarıyla bir koru oluşturuldu. Şu anda da prova yapıyoruz. Özellikle müzik öğretmenleri ilimizin kültürel faaliyetlerinin baş aktörleri. Bu kültürü öğrencilerinden alarak Malatya toplumuna kazandırılması açısından önemli yer tutuyor. Müzik öğretmenleri, öğretmenlik vasıflarının yanında sanatçı kimlikleriyle de çalışmalar ortaya koyacak. İlimizde çok kıymetli, çok yetenekli müzik öğretmenleri var. Sayın Valimizin ve çok değerli Milli Eğitim Müdürümüzün talimatıyla bu koro 17 Ocak’ta Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser sergileyecek. Tüm halkımızı da bu konserimize bekliyoruz” dedi.

    Etiketler: ÖĞRETMEN
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