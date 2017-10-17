'Müzik grubu değil fuhuş zinciri'

Jones, birkaç gün önce attığı tweette “Ben bir kız grubunda değildim. Ben bir fuhuş zincirindeydim” diye yazdı. “Kimle istiyorlarsa onlarla yatmanız gerekiyor” diyerek kendilerine uygulanan baskıyı anlatan Kaya Jones, “Neden mi haber vermiyoruz? Çünkü hepimiz suistimal ediliyoruz. Beni kişisel olarak uyararak eğer konuşursam, öleceğimi ya da artık bir kariyerimin olmayacağını söylediler” ifadelerini kullandı. Eski müzik grubu üyesi, açıklamalarına Twitter’dan bugün de devam etti. Kaya Jones, “Eğer bir pop yıldızı olmak istiyorsanız, porno yıldızı olmanıza gerek yok” diye tweet attı.

'İFTİRA ATIYOR'

Gruba 2003 yılında katılan ve 2005’te gruptan ayrılan Jones’un, herhangi bir kişinin adını vermeden ortaya attığı iddialar en az 10 yıl öncesine dayanıyor. Öte yandan grubun kurucusu Robin Antin, Jones’un iddialarını ‘iğrenç, saçma iftiralar’ olarak nitelendirdi. The Blast dergisine konuşan Antin, Jones’un ‘15 dakikalığına meşhur olmak için’ böyle açıklamalar yaptığını söyledi.