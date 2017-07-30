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    Müzik festivalinde yangın! 22 bin kişi tahliye edildi

    DHA
    30 Temmuz 2017 - 14:59Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 15:39

    İspanya'nın Barselona kentinde, dün gece müzik festivalinde çıkan yangın dolayısıyla 22 bin kişi tahliye edildi.

    İspanya’da Özerk Katalonya Bölgesinin başkenti Barselona'da bir müzik festivalinde yangın çıktı. Festival alanında bulunan 22 bin kişi tahliye edilirken ölen ya da yaralan kimsenin olmadığı bildirildi.

    Barselona'da “Tomorrowland Unite Spain” adlı müzik festivalinde dev sahne birden alev aldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken festival alanında bulunan 22 bin kişi tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralan kimsenin olmadığı bildirildi. 

    İtfaiye yetkililerinin ön raporuna göre yangın, sahnenin yapıldığı malzemenin havai fişek gösterileri nedeniyle aşığı ısınmasından dolayı çıktı.

    Etiketler: Barselona , Yangın , Festival
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