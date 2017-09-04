Müzik dehası beyin cerrahı olacak

GEÇEN ay, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen 17 ülkeden toplam 45 yarışmacının katıldığı Lovere Uluslararası Tadini Piyano Yarışmasında Fazıl Say’ın Kara Toprak, Chopin’in Küçük İhtilal Etüdü ve Mozart’ın La Minör Piyano Sonatı’nı seslendiren Kaan Turan, 13 yaş kategorisinde İzmir’e birincilikle dönerek büyük başarı elde etti. Turan, yine 2014 yılında Mozart Akademi 2’nci Ulusal Piyano Yarışması’nda ve 2015 yılında Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen 19. Uluslararası Piyano Yarışmasında birincilikler kazandı.

ÜSTÜN YETENEKLİ

Müziğe 6 yaşında başlayan ve Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde girdiği piyano sınavıyla burslu olarak ’Üstün yetenekli çocuklar’ programına kabul edilen Bilfen Koleji 8’inci Sınıf öğrencisi Kaan Turan, 3 yıldır çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni ile sürdürüyor. Küçük yaşta yurtdışında birçok yarışma, festival ve sanat organizasyonlarına katılan, verdiği konserler ve aldığı derecelerle uluslararası çapta başarılar kazanan İzmirli piyanist, ödüllerine her geçen sene bir yenisini ekliyor.

6 YILDIR FESTİVALLERE KATILIYOR

Turan, yurtdışında birçok organizasyondan davet aldı ve 2016 yılında Polanya Krakow’da Chopin Festivali’ne katıldı. Yine 2016’da yıl boyunca Yaşar Üniversitesi Gençlik Orkestrası ile birlikte konserlerde solist olarak seyirci karşısına çıkan Turan, 2017 yılı Nisan ayında da Rotary Vakfı’nın Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlediği ‘Çocuk felcine son’ temalı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Haziran ayında ise 100 yılı aşkın süredir İngiltere’de ve yurt dışında çeşitli seviyeler için müzik, tiyatro ve iletişim dallarında sınavlar düzenleyen Londan College of Music’in sınavında en yüksek puan aralığıyla tüm dünyada geçerli müzik lisesi mezunu diplomasını aldı ve 2018 ön lisans sınavlarına girmeye hak kazandı. Son 6 yılda ulusal ve uluslararası festivallerde ustalık sınıflarına da katılan Turan, dünya çapında tanınan piyanist ve eğitimcilerle de çalışma fırsatı buldu.

Başarılı müzisyenin gelecek hedefinde ise hem dünya çapında iyi bir müzisyen hem de iyi bir beyin cerrahisi uzmanı olmak var.